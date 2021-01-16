Bakan Dönmez: Manisa'daki 4 enerji tesisimizle 180 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Kolin Termik Santralinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak yatırımların hayırlar getirmesini temenni etti.

Gerçekleşen açılışın değişen ve büyüyen Türkiye'nin en önemli resimlerinden biri olduğuna değinen Dönmez, "AK Parti kurulduğunda 'Kaynağı nasıl bulacaksınız?' sorusuna zat-ı alinizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) verdiği 'Kaynak Türkiye' cevabınızın en güzel örneği bugün burada açacağımız tesisler. Finansmanıyla, insan kaynağıyla, doğal zenginliklerimizle kaynağın Türkiye olduğu yatırımları hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Yatırımlar hakkında bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Bugün toplam 1,37 milyar dolarlık yatırımla 1’i yerli kömür, 3’ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, Soma ve Kırkağaç ilçelerimize doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz inşallah. Soma, Salihli ve Alaşehir'de hayata geçireceğimiz toplam 594,5 megavatlık 4 enerji tesisimizle 180 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Üretilecek 4 bin 428 GWh elektrikle yaklaşık 2,5 milyon hanemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacağız. İçinde bulunduğumuz Soma Termik Santral Tesisimiz, Manisa'mızın elektrik ihtiyacının dörtte üçünden fazlasını yani yüzde 77'sini karşılayacak. Türkiye genelinde yerli kaynaklardan ürettiğimiz elektriğin yüzde 2,1'ini bu santralimizden sağlayacağız. Projeyle yıllık 4,7 milyon ton linyiti ekonomimize kazandıracağız."

ÇEVRECİ, TEMİZ VE İLERİ YAKMA TEKNOLOJİSİ

Açılını yaptıkları termik santralin son teknoloji kazan, türbin ve jeneratörlerin kullanıldığı "akışkan yatak teknolojisi" ile kurulduğunu ifade eden Dönmez, "Çevreci, temiz ve ileri yakma teknolojisiyle, baca gazı arıtma sistemi sayesinde emisyon değerleri hem Türkiye hem de Avrupa'da belirlenen normları karşılıyor. Bu tesis emisyonların yüzde 99'unu tutma kabiliyetine sahip. Son derece çevreci, temiz bir tesis" dedi.

Enerji tesislerinin yanı sıra bugün Soma ve Kırkağaç ilçelerine de doğal arzı gerçekleştireceklerine değinen Bakan Dönmez, 81 il merkezi ve 589 yerleşim yerini doğal gazla buluşturduklarını, dağıtım altyapısı için yaklaşık 27 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve nüfusun yüzde 65'inin doğal gaz konforundan istifade eder hale geldiğini, yüzde 81'inin ise doğal gaza ulaşmış durumda olduğunu dile getirdi.

"4 BİN 900 MEGAVATLIK KURULU GÜCÜ SİSTEME İLAVE ETTİK"

Enerji sektörünün 2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle önemli yatırımlara ve başarılara imza attığını ifade eden Dönmez, "2002'de 32 bin megavat olan kurulu gücümüzü 19 yılda tam 3 kat artırarak 96 bin megavat seviyesine ulaştırdık. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yerli ve yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz yüzde 63,5 seviyesine ulaştı." dedi.

Salgınla mücadele döneminde yatırımlara devam ettiklerine işaret eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl 4 bin 900 megavatlık kurulu gücü sisteme ilave ettik. Bu kurulu gücün yüzde 98'ini yani neredeyse tamamını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Yerin altındaki ve üstündeki kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. İnşallah önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da aynı ivmeyle, hız kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz."