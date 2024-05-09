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Bakan Bolat'tan İsrail'e ihracat iddialarına yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#Türkiye#İsrail
Bakan Bolattan İsraile ihracat iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 15:26

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat yaptığını açıklamasına yönelik olarak "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın yalan beyanlarına yönelik açıklamada bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaların çoğunu kaldırdığını iddia etmişti.

Bakan Bolat yaptığı açıklamada "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" dedi.

Bakan Bolat "İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir" açıklamasında bulundu.

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#Ömer Bolat#Türkiye#İsrail

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