Bakan Bolat açıkladı! Günlük ihracat kredi limiti 3 milyar liraya çıktı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen ev tekstili fuarına katıldı. Fuarda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, dünkü yapılan kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile ortak aldıkları karar sonucunda, Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.



“GÜNLÜK İHRACAT KREDİ LİMİTİ 3 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI”



Merkez Bankası’nın günlük kredi limitini arttırdıklarını belirten Bakan Bolat, “Dünya ticaretinin ve küresel ekonominin ivme kaybettiği bir dönemde, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yıllık reel olarak yüzde 4,5 büyüdü ve son 14 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon 118 milyar dolara ulaştı. 255,4 milyar dolarlık mal ihracatı ve 100 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek rekorlar kırdı. Hazine ve Maliye bakanımızla kabine toplantısında konuştuk ve Merkez Bankası başkanımızla da istişare ederek, Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık. Enflasyonda aylık yavaşlama başladı. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın ortaya koyduğu hedefleri tutturmak için yılın haziran ayından itibaren yıllık rakamlarda hızlı düşüşleri göreceğiz” şeklinde konuştu.



“DEVLER LİGİNE GİRME KONUSUNDA BÜYÜK YOL KAT ETTİK”



Dünya ekonomisinde Türkiye’nin büyük bir yol kat ettiğini belirten Bakan Bolat, “Bakanlığımız üretimi, yatırımı, ihracatı artırmak, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak için sanayicilerimizle, esnafımızla, ihracatçılarımızla ve iş dünyamızın tüm temsilcileriyle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlı çalışmaları ve iş dünyamızın girişimci ruhuyla ülkemiz; kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, çevre ve insan sağlığına duyarlılığı esas alan hızlı üretim, hızlı teslimat, yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi ile dünya ekonomisinin devler ligine girme yolunda önemli mesafe kat etmiştir” ifadelerini kullandı.



“DIŞ TİCARET VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞIMIZI KAPATMA KONUSUNDA GÜZEL HABERLERİMİZ OLACAK”



Önümüzdeki dönemde dış ticaret ve cari işlemler hakkında güzel haberlerin olacağını belirten Bakan Bolat, “2024 yılının başından bu yana katıldığım fuarlarımızda büyük bir ilgi var. Bu da siparişlerin arttığını gösteriyor. Mal ve hizmet ihracatımızda artış trendi devam ediyor. Her ay bir yıl öncesinin aynı ayının rakamlarının üzerine çıkıyoruz ve rekorlar kırıyoruz. 3 Haziran tarihinde Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığımızda güzel haberleri sizlerle paylaşmış olacağız. Gidişatımız oldukça iyi. Dış ticaret açığımızı ve cari işlemler açığımızı kapatma noktasında sevineceğimiz haberleri paylaşacağız. Bakanlık olarak amacımız iç ve dış ticareti arttırmak. Hem mal hem de hizmet ihracatında çok ilerledik. Artık Türk havlusu, bornozu ve ev tekstili bir dünya markası. Avrupa’da Türk beyaz eşyası bir numarada” dedi.