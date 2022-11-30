Bakan Bilgin açıkladı! Sözleşmeli personele kapsam genişliyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsamın genişlediğini açıkladı. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!"

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BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Bakan Bilgin asgari ücretle ilgili olarak, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" olarak değerledirdi.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU HAFTAYA TOPLANIYOR

Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta toplanacağını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili takvim ise yarın belli olacak.

EYT'DE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) prim günü ve yılda değişiklik yapılmayacağını belirtti. Ayrıca Bakan Bilgin, sürecin devam ettiğini vurguladı.