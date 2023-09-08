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Bakan Bayraktar: TTK'ya 2 bin işçi alınacak

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#Alparslan Bayraktar#TTK#İşçi
Bakan Bayraktar: TTKya 2 bin işçi alınacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 12:24

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alımını 13 ve 20 Ekim’de yapacaklarını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TTK’ya 2 bin işçi alınacağı yönündeki açıklamasının ardından; Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TTK’ya işçi alımı sürecini başlattıklarını belirtti. Bayraktar, "Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile; Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük Yenice için 100 işçi alımı yapacağız" dedi. Bayraktar, kura yoluyla işçi alımlarını 13 Ekim’de Zonguldak, 20 Ekim’de ise Bartın ve Karabükte yapılacağını bildirdi. 

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#Alparslan Bayraktar#TTK#İşçi

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