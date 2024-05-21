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Bakan Bayraktar, Çinli mevkidaşı Guanghua ile görüştü

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#Enerji Bakanı#Alparslan Bayraktar#Çin
Bakan Bayraktar, Çinli mevkidaşı Guanghua ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 13:03

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin’in başkenti Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile bir araya geldi.

 

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Çin Halk Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Wang Guanghua ile yaptığımız görüşmede, ülkemiz ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında başta kritik mineraller ve nadir toprak elementleri olmak üzere doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında mevcut ve potansiyel iş birliğimizi, ülkelerimizde ve üçüncü ülkelerde geliştirme yönünde mutabık kaldık” dedi. 

ENERJİ FİRMASI SPIC İLE GÖRÜŞTÜ 

Bakan Bayraktar, Bakan Guanghua ile görüşmesi öncesinde Çin’in en büyük enerji firmalarından SPIC ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bayraktar, “Pekin ziyaretimizin ilk toplantısını Çin’in en büyük enerji firmalarından ve halihazırda ülkemizde önemli ölçüde yatırımları olan SPIC ile gerçekleştirdik. Ülkemizin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda süregelen nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında projelerimizi görüşerek yol haritasını belirledik” ifadelerini kullandı.

 

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BAKAN BAYRAKTAR, ÇİN ULUSAL ENERJİ İDARESİ BAŞKANI JİANHUA İLE GÖRÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarını sürdürdüğü Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile görüştü.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Pekin ziyaretimiz kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Sayın Zhang Jianhua ile bir araya gelerek başta nükleer enerji ve yenilenebilir enerji olmak üzere ortak çalışmalarımızı daha ileri bir noktaya taşıyacak ve yeni iş birliklerine temel teşkil edecek fırsatları konuştuk. İmzaladığımız ‘Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ ile somut projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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#Enerji Bakanı#Alparslan Bayraktar#Çin

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