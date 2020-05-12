Bakan Albayrak'tan Hemşireler Günü mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hemşireler Günü’ne ilişkin mesaj yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutladı. Bakan Albayrak “Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs #HemşirelerGünü kutlu olsun. Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız.” dedi.
Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs #HemşirelerGünü kutlu olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 12, 2020
Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız. pic.twitter.com/tKo2SKhxxm
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