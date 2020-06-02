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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 19:36,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan fırsatçılara karşı dikkatli olun çağrısı

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Bakan Albayrak'tan fırsatçılara karşı dikkatli olun çağrısı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşları, kamu banka ve kamu katılım finans kuruluşlarının açıkladığı finansman paketlerini fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu banka ve finans kurumlarının, finansman paketlerinin imkanlarını ürün veya hizmetlerine fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını hatırlatarak bu kurumları da göstermiş oldukları hassasiyet için tebrik etti.

Albayrak, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Yerli üretimi desteklemek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 4 finansman paketi açıklayan kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyor, bir kez daha tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum."

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