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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak’tan ’Cemil Meriç’ paylaşımı

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Bakan Albayrak’tan ’Cemil Meriç’ paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar Cemil Meriç’in vefatının 33’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki mesajında, "Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir Cemil Meriç" ifadesini kullandı.

 

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