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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

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Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

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