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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.03.2020 - 09:04,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak'tan 18 Mart mesajı

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Bakan Albayrak'tan 18 Mart mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin Twitter'dan mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle:

Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu’dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır.

Bakan Albayraktan 18 Mart mesajı


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