Bakan Albayrak topladığı parayı millete sunmak yerine stoklayan özel bankalara vurgu yaptı: ‘Fahiş maliyet çıkarıldığını biliyoruz’

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için hükümet devreye girdi ve iş dünyasından vatandaşlara kadar tüm kesimleri kapsayan tedbir paketlerini devreye soktu. Ardından bankalardan yeni krediler ve borç öteleme konusunda yeni adımlar geldi. Burada bazı özel bankaların yeteri kadar sürece destek olmadığı, hatta kredi verme konusunda isteksiz davrandığı ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu konuyla ilgili vatandaşların özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini belirterek, “Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz” dedi.

12.1 MİLYAR LİRA

Bakan Albayrak, yaptığı değerlendirmede, 2.1 milyon aileye bin liralık nakdi yardımları ulaştırdıklarını, çok yakın zamanda 4.4 milyon ailenin tamamına ulaşacağını bildirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçları için devreye aldıkları 10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığını belirten Albayrak, dün itibarıyla 2.1 milyon vatandaşa toplamda 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti. Albayrak, Halkbank’ın da hız kesmediğini vurgulayarak, “25 bin liralık Esnaf Destek Finansmanı’na başvuruda bulunan esnaf sayısı 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959’a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu” ifadelerini kullandı. KOBİ’lere ve sanayicilere sundukları “İşe Devam” desteğine başvuruda bulunan firma sayısının da 67 bin 229 olduğunu belirten Albayrak, “Bu firmaların 39 bin 651’inin süreçlerini neticelendirdik. Sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis etmiş olduk” dedi.

DERTLERİ MİLLET DEĞİL

Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunun da görülmesi gerektiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti: “Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını gösterdiler. Başakşehir’deki dev hastanenin yolunu yapmayıp, Adana’da hiçbir araç, gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan, sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına (Sahra Hastanesi) diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz sonuçta. Onu da baz ya da prototip diye aklamaya çalışacaklardır. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez.”

YETERSİZ KALIYOR

Albayrak, tüm ülkelerin salgınının ekonomiye etkileriyle mücadele etmeye çalıştığına dikkati çekerek, bu ülkelerin destek ya da kurtarma paketlerinin tutarlarının kamuoyuna yansıdığını ancak küresel fotoğrafın, söylenenlerin ülkelerin sorunlarına çözüm olmakta yetersiz kaldığını gösterdiğini bildirdi. Fransa’da bu süreçte işsiz kalanların sayısının 4 milyona yaklaştığını dile getiren Albayrak, ABD’de de nisan sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin süreçten dolayı işsiz kalacağının tahmin edildiğini belirtti.

TÜRKİYE EN BAŞARILI ÜLKELER ARASINDA

Türkiye olarak virüs salgınıyla, kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonominin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verilen dengelenme sürecinin sonunda karşılaştıklarını bildiren Berat Albayrak, dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldıklarını, tıpkı koronavirüs salgınıyla olduğu gibi salgının ekonomik etkileriyle mücadelede de erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergilediklerini, Türkiye’nin en başarılı ülkeler arasında olduğunu vurguladı. Albayrak, insanların işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarıyla iş gücü piyasasını ve istihdamı desteklediklerini vurgulayarak, “Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek veya yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye’nin şefkat elini bu dönemde dünyanın dört köşesine uzatıyoruz. İnşallah, virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz” dedi.