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Ekonomi
Haber Giriş: 01.10.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak, 'Sertifikalarını takdim ettik' dedi ve ekledi: Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler

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Bakan Albayrak, 'Sertifikalarını takdim ettik' dedi ve ekledi: Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Staj seferberliği' kapsamında bakanlıkta stajını bitiren üniversite öğrencileriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle;

Ne mutlu bize. Gülümseyen gözlerle 'Staj seferberliği' kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!

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