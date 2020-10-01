Bakan Albayrak, 'Sertifikalarını takdim ettik' dedi ve ekledi: Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Staj seferberliği' kapsamında bakanlıkta stajını bitiren üniversite öğrencileriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle;
Ne mutlu bize. Gülümseyen gözlerle 'Staj seferberliği' kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!
Ne mutlu bize😊#stajseferberligi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 1, 2020
Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler! pic.twitter.com/DY5hSLgZRN
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle