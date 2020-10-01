Bakan Albayrak, 'Sertifikalarını takdim ettik' dedi ve ekledi: Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler

Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle;

Ne mutlu bize. Gülümseyen gözlerle 'Staj seferberliği' kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!