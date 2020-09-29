Bakan Albayrak paylaştı: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!
Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;
2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!
2021-2023 dönemini açıkladığımız— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 29, 2020
Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!🇹🇷 pic.twitter.com/AVROTxmhIv
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle