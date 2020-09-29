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Ekonomi
Haber Giriş: 29.09.2020 - 20:47 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak paylaştı: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!

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Bakan Albayrak paylaştı: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!
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Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;

2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!

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