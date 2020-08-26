Bakan Albayrak Karadeniz’de bulunan doğalgaz kuyusunun altında 2 katman daha olduğunu açıkladı: ‘Türkiye yeni bir çağı başlattı’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son dönemde enerji sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. NTV’nin canlı yayınında konuşan Albayrak, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun sorularını cevapladı. Tarihi bir dönemden geçildiğini ifade eden Bakan Albayrak, “Cuma günü Türkiye’nin sadece ekonomi açısından değil siyasi açıdan da önemli bir gündü. Türkiye bir eksen dönüşümü yaşıyor. Bunu da yeni merkez Türkiye diye ifade ettim. Türkiye’nin enerjideki bağımsızlığı, Türkiye’nin siyasi bağımsızlığına da etki ettiği bir süreci başlattık. Türkiye’nin tamamında güzel bir hava oldu. 320 milyar metreküp olarak söylenen açıklanan kuyunun gerisinde 2 katman daha var” dedi.

ZİHNİYET DEĞİŞİMİ

İşin bir de manevi tarafı olduğuna vurgu yapan Albayrak, “Cuma gününden beri aldığımız tepkileri birleştirince... Vatandaşımıza yıllarca müthiş bir şekilde çaresizlik öğretilmişliği vardı. Müjdeden sonra toplumda oluştuğu özgüven, mutluluk inanılmaz. Bizler için evlatlarımız için bu bende çok önemli duygular uyandırdı” diye konuştu. İlk günden itibaren bir zihniyet değişim ile bu noktalara gelindiğinin altını çizen Albayrak, “Yapamayız, edemeyiz diyenler var. Bunlar hep vardı. Zaten 3-5 sene önceki devrim ile bu hikaye başladı. O zihniyet değişimi ile hızlı bir şekilde yol aldık. Sonuç olarak bugüne kadar geldik. Bulunan gazı TPAO en hızlı şekilde çıkaracak sisteme sahip. Burada 2023’ü ifade ettik. Biri çıkmış diyor ki ‘Kaç yıllık TPAO’luyım çıkmaz.’ Siz o zihniyet yüzünden 80 yıldır bir şey yapamadınız. Çok hayalperest bir hikayeden bahsetmiyoruz” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ AZ OLACAK

Doğalgaz keşfinin ekonomi üzerindeki etkisi hakkında da değerlendirmeler yapan Bakan Albayrak, “Gaz fiyatlarının ucuzlamasıyla, sanayide kullanılan enerji maliyetlerinin ucuzlamasıyla bu etki görülecek. Elektrik santrallerindeki gaz maliyetinin daha ucuzlamasıyla Türkiye bu alanlarda daha rekabetçi olacak. Hepsini kendi ekibimizle yapacağız. Karadeniz Ereğlisi’ne gelen kesim alt yapı itibariyle de çok iyi bir zeminde çıktı. Burada söylenen 5-6 milyar dolarlık yatırımlar falan... Çok daha az maliyetle çıkaracağız. Bu yatırım için bütçe ve imkanlara da sahibiz. Finansmandır farklı ortaklıklardı bunlar farklı. TPAO, doğalgazı çıkaracak sisteme sahiptir. Bu konuşulan rakamların daha az maliyetinde, çok daha kaliteli bir şekilde, ağırlıklı kendi mühendislerimiz kendi imkanlarımızla çıkaracağız” diye konuştu.

2020’NİN EN BÜYÜĞÜ

Söz konusu bölgenin uzun süredir takip edildiğini kaydeden Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah’ın lütfu 9’uncu kuyuda bulduk. 2020 yılı itibariyle en büyük gaz keşfidir. Bu daha başlangıç. Bu saha üzerinde de söylemiyorum. Bu kuyunun 2 katmanı daha var. Alttaki katmanı var. Genel havzada ciddi potansiyel var. Yeni bakacak alanlarımız var. Karadeniz’in geri alanları var. Ayrıca Akdeniz’de devam eden faaliyetlerimiz var. Türkiye yeni bir çağı başlattı. Bu anlamda bu adım psikolojik maddi anlamda bu duvarı yıktı. Yeni haberleri, güzel haberleri duymaya toplumumuz açık olacak. Her şeyimiz var. Hepsinden öte muazzam derecede insan kaynağımız var.”

‘İNDİRİM PAZARLIĞI GÜCÜNE KAVUŞTUK’

Türkiye’nin, enerji alanında geride kalan kontratlar hakkında konuşan Berat Albayrak, “Bu keşfin ardından bütün bölgesindeki oyuncularla çok daha güçlü fiyat indirim pazarlığı alma gücüne kavuştu. İnşallah daha da artarsa daha uyguna gelecek. Şöyle bir parantez açayım, bu şu demek değil. Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya, İrandır. Bu yeni dönem Türkiye açısından bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya ile en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı. Teknik dönemde zorda kaldığımız da bile tedarikte zorlamadı. Bu açıdan ben yine ülkemizin, paydaşlarımızın menfaatine yeni bir sürecin doğacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

BİR ÜLKE TEHDİT ETTİ

Bir enerji projesinde başka bir ülkenin tehdit ettiğini dile getiren Berat Albayrak, “Bunları ileride yazmamız lazım. Nesiller bunu bilmeli. Cumhurbaşkanımız nasıl bunun mücadelesini korkusuzca verdiyse diğer arkadaşlarımız da bunu veriyor. Hazine Bakanlığı’nda dünya kadar bir ekip var. Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti. Tehdit için şöyle; önemli bir projede batıda bir ülkede bir karşılık verildi, biz de ona gerekli cevabı verdik” diye konuştu.

BOTAŞ VE TPAO’DA HALKA ARZIN ÖNÜ AÇILACAK

TPAO ve BOTAŞ hakkında da değerlendirmelerde bulunan Albayrak, “Bu son süreç TPAO ve BOTAŞ’ı farklı bir lige çıkaracak. Bu keşiflerle birlikte bu iki şirketin halka arz sürecinin önü açılacak. Belki THY’den de daha büyük kapasiteye sahip firmaları olacak. Marka olacaklar. Biz bu alt yapıları döşüyoruz. Bununla ilgili önemli haberleri ileride göreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

MÜJDE DOĞALGAZ FATURALARINA KESİNLİKLE YANSIYACAK

Karadeniz’deki doğalgaz rezervinin faturalara yansıyacağı müjdesini veren Bakan Albayrak, “Kesinlikle ve kesinlikle yansıyacak. Sadece vatandaşımızın doğalgaz faturasına yansımayacak. Aynı zamanda sanayicimize, kullandıkları elektrik faturasına kadar yansıyacak. Bu işle uğraşan arkadaşlarımıza inancım tam, 2023’e kadar ulaştıracaklardır. 2023’ten önce müjdelerle gelmiş bile olabiliriz. Aslında bu adımların hepsi gazla değil. Bu adımların hepsi, yerli kaynaklar, elektrik santralleri, güneş, rüzgar, şimdi de doğal gaz. Son 2 yıldır biz yüzde 60’ları yakaladık. Şimdi doğal gazla yüzde 80’leri yüzde 90’ları görebiliriz. Bir bakmışsınız ithalatta sıfır noktaya gelmişiz. 83 milyon şunu gördü” dedi.