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Ekonomi
Haber Giriş: 23.03.2020 - 18:30,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak duyurdu: Belediyelere kaynak sağlanacak

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Bakan Albayrak duyurdu: Belediyelere kaynak sağlanacak
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Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak. Böylece belediyelere, Kovid-19 mücadelesinde kaynak sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın Twitter'da yaptığı açıklama şöyle;

Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır.

Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.

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