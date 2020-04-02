Bakan Albayrak açıkladı! Kuran kursu öğreticilerine de ek ücret ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerinin yerine getirildiğini söyledi. Bakan Albayrak "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:



Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız





