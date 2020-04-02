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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.04.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak açıkladı! Kuran kursu öğreticilerine de ek ücret ödenecek

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Bakan Albayrak açıkladı! Kuran kursu öğreticilerine de ek ücret ödenecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerinin yerine getirildiğini söyledi. Bakan Albayrak "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız

Bakan Albayrak açıkladı Kuran kursu öğreticilerine de ek ücret ödenecek

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