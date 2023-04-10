Bakan Akar: Cin şişeden çıkmıştır

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri envanterine katılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Akar, gelişmiş teknolojiyle donatılmış olan TCG Anadolu'nun donanmanın gözbebeği olacağını belirtirken "Piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken İHA, SİHA, TİHA'larımızı, savaş gemilerimizi, milli topumuzu tasarlayıp, inşa, imal seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Çatlasalar da patlasalar da inşallah uçağımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da yapacağız, cin şişeden çıkmıştır. TSK dünyada çok az sayıda ordunun elde edeceği avantaj ve operasyonel üstünlüğe sahiptir" ifadesini kullandı.

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Akar'ın açıklamaları şöyle:

Yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirmek bizler için milli istikbal mücadelemizdir. TCG Anadolu ülkemizin büyük bir başarısıdır. Yüksek teknoloji ürünü sistemlerle teçhiz edilmiş TCG Anadolu donanmamızın gözbebeği olacaktır. TB3 Bayraktar İHA'ları ve zırhlı amfibileriyle TCG Anadolu yerli sanayinin geldiği seviyeyi ortaya koymuştur. Piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken İHA, SİHA, TİHA'larımızı, savaş gemilerimizi, milli topumuzu tasarlayıp, inşa, imal seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Çatlasalar da patlasalar da inşallah uçağımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da yapacağız, cin şişeden çıkmıştır. TSK dünyada çok az sayıda ordunun elde edeceği avantaj ve operasyonel üstünlüğe sahiptir. Büyük ve güçlü Türkiye için gösterdiğiniz hedef doğrultusunda yılmadan çalışan savunma sanayimiz ülkemizi uluslararası alanda en üst lige taşımıştır. Kahraman ordumuz nitelikli personelinin yanında yerli savunma sanayi ile dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir. TSK bir yandan afetler ve deprem felaketinin yaralarını sarmak için devletle omuz omuza çalışırken egemenlik ve bağımsızlık için sıralı amir ve komutanlarının emir ve komutasında hudut namustur anlayışıyla terörü kaynağında yok etmek için tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, deniz ve semalardaki hak ve menfaatleri korumakta, dost kardeş ve müttefiklerin haklı davasını desteklemekte, atalarımızdan aldığı ilhamla bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktadır. Var gücümüzle çalışarak ülkemizi daha güçlü konuma getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız.