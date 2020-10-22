Bakan Adil Karaismailoğlu: Akıllı, çevreci ve katma değerli taşımacılığı geliştireceğiz | Demiryolunda yeni atak

Pandemi döneminde uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı büyük ölçüde aksamalar yaşarken bu dönmemde en fazla öne çıkan lojistik modeli ise demiryolu oldu. Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın adeta durma noktasına geldiği pandemi sürecinden en fazla etkilenen, sektörlerin başında ulaşım sektörünün geldiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ticaretin devamlılığının sağlanmasında demiryolu ön plana geçti ve demiryolu yük taşımacılığına talep arttı” ifadelerini kullandı. Türk Demiryolu Zirvesi’nde konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Demiryolu taşımacılığı diğer ulaşım yöntemlerine göre daha ucuz, daha çevreci ve daha sürdürülebilir. Biz de bu anlayışla ülkemizdeki demiryolu ağını hızla arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

KATMA DEĞERLİ ULAŞIM

Türkiye’nin demiryolları reformunu başlattıklarını belirten Karaismailoğlu, “Bu reform hareketi demir yollarının coğrafi hakimiyet alanını ve kapsamını genişletecek. Fiziki bir büyüme getirecek. Bunun yanı sıra teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri bakımından gelişmiş, dijitalleşmiş, güvenli bir demiryolu ağına sahip olacağız. Hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştireceğiz. sinyalizasyon ve akıllı hat yönetimi sistemleri ile ‘sıfır hata’ hedefine ulaşmaya çalışacağız” diye konuştu.

KÜLTÜR VE TURİZM HATLARI

Önümüzdeki 2 yıl için Türkiye’nin en ulaşım markası olma hedeflerinin bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, “Yine Avrupa’nın en fazla yük ve yolcu taşıyan demiryolu markası olma ve ekspres hatlar ile Avrupa’nın öncü deneyim ve kültür odaklı turizm hatlarına sahip olmayı planlıyoruz. Mutlak müşteri memnuniyetini esas alan sadakat programını geliştirerek, modern bir müşteri ilişkileri yönetim modeline sahip olma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

UZUNLUK 16.7 BİN KİLOMETREYE ÇIKACAK

1830’lu yıllarda dünyada yaygınlaşmaya başlayan demiryolu hatlarının hızla Anadolu topraklarına geldiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Ancak uzun süre bu hatların geliştirilmesi konusunda ciddi girişimler olmadı. Oysa bu imkândan daha fazla faydalanabilirdik” dedi. Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyetimizin 100. yılına ilişkin hedefleri ise şöyle sıraladı:

- 12.803 kilometre olan demiryolu uzunluğu, 16 bin 675 kilometreye çıkarmak.

- Bin 213 kilometrelik YHT hattı ile nüfusun yüzde 42’sine ulaşan hizmeti yurt geneline yaymak.

- 175 milyon tren-kilometre olan kapasiteyi yüzde 95 artışla, 342 milyon tren-kilometreye ulaştırmak.

- Karasal yük taşımacılığında demiryolu payını yüzde 5.15’ten, 2 yıl içinde yüzde 7’ye; 2035’te yüzde 22’ye ulaştırmak.

- Yolcu taşımacılığında demiryolu payını yüzde 1.3’ten, 2023’te yüzde 3.8’e 2035’te ise yolcuda yüzde 15’e çıkarmak.

SİRKECİ GARI HALKA AÇILACAK

Sirkeci Garı’nda düzenlenen zirvede 1960’ta Eskişehir’de üretilen ve zirve için Sirkeci Garı’na getirilen ‘kara tren’ İzmir’e uğurlandı. Sirkeci Garı’nın dünya için çok önemli bir nokta olduğuna değinen Bakan Karaismailoğlu, “Sirkeci Garı’nın İstanbul için verdiği hizmetleri hatırlamak gerekiyor. Burası tarihine, kültürüne yakışır biçimde vatandaşımızın kullanımına açılacak” dedi.