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Bakan açıkladı: İnternet hızı yüzde 65 arttı

#Adil Karaismailoğlu#İnternet#Hız
Bakan açıkladı: İnternet hızı yüzde 65 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türkiye’nin internet hızı son 1 yılda yüzde 65 arttı" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ookla- Speedtest şirketi tarafından hazırlanan uluslararası verilere göre; mobil genişbantta dünya ortalaması 29,55 iken Türkiye’nin buradaki hızı 31,43 Mbps olarak kaydedildi. Sabit genişbant hızı da son 1 yılda yüzde 65 oranında artarak 44,77 Mbps’ye ulaştı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada internet alt yapısı ile ilgili 2021 yılını değerlendirdi. Karaismailoğlu, Türkiye’nin fiber alt yapı uzunluğunun 455 bin kilometreye çıktığını, artan yatırımlarla internet hızının da dünya ortalamasının çok daha üstünde bir noktaya çıkacağını vurguladı. Türkiye’nin mobil genişbantta dünya ortalamasının üzerinde bir hıza sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Ookla-Speedtest şirketi tarafından hazırlanan uluslararası verilere göre; mobil genişbantta dünya ortalaması 29,55 iken Türkiye’nin buradaki hızı 31,43 Mbps olarak kaydedildi. Sabit genişbant hızı da son 1 yılda yüzde 65 oranında artarak 44,77 Mbpsye ulaştı" dedi.

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’HIZLI İNTERNET TALEBİ ARTIYOR’

Türkiye’nin hem sabit hem mobil genişbant hızında ortaya koyduğu gelişimde, son yıllarda artan fiber yatırımları ve yüksek hızlı internet erişimine yönelik son kullanıcı talebinin önemli rol oynadığını aktaran Karaismailoğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verileri üzerinden sabit genişbant internet pazarında abonelere sunulan hızlar incelendiğinde, 10 Mbit/sn ve altındaki hızlara sahip abonelik sayısının yıllar içinde azaldığı, 50 Mbit/sn üstü hızlardaki aboneliklerin yaygınlaştığı görülüyor. 50 Mbit/sn üstü hızlarda hizmet sunulan abone sayısı son bir yılda yüzde 85ten fazla artmış durumda. 10 Mbit/sn ve altı hızlarda hizmet sunulan abonelik sayısının ise neredeyse yarı yarıya azaldığı dikkat çekiyor" diye konuştu.

’87,5 MİLYON ABONENİN YÜZDE 92'Sİ FİBER ALTYAPIDAN HİZMET ALIYOR’

Karaismailoğlu, Türkiye’de internet alt yapısı gelişirken abone sayısı ve kullanım oranının da hızla arttığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Genişbant abone sayısının yıllık yüzde 8,2 oranında arttığı görülüyor. 2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde 87,5 milyona ulaştı. Son verilerle Türkiye’deki abonelerin yaklaşık yüzde 92’si fiber altyapı üzerinden hizmet alıyor. Son 5 yılda internette sabit abonelerin aylık kullanımı yaklaşık 3 kat, son 2 yılda ise yüzde 73 arttı. Ülkemizde internet hızlarına göre abonelik durumuna baktığımızda, 2021 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla abonelerin yüzde 56’sı 10-24 Mbps, yüzde 33ü ise 24-100 Mbps hızlarda internet paketlerini kullanmakta. Diğer taraftan ülkemizde farklı işletmeciler tarafından son kullanıcılara 1000 Mbps’ye kadar hızlarda genişbant internet hizmeti sunulmakta olup, hesaplanan ortalama hızlar ülkemizde kurulu olan sabit genişbant altyapısının kapasitesini göstermemektedir. Ülkemizde sabit genişbant altyapısı üzerinden yüksek hızlarda internet sunumu mümkün olmakla birlikte aboneler nispeten düşük hızları tercih etmekte. Ancak son yıllarda bu yönde kullanıcı tercihlerinin değişmeye başladığını ve yüksek hızlara yönelişin olduğunu gözlemlemekteyiz."

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#Adil Karaismailoğlu#İnternet#Hız

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