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Bakan açıkladı! Doğal gaz desteğinde ödeme tarihi belli oldu

#Derya Yanık#Doğal Gaz Desteği#Mart

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Anma Etkinlikleri’ne katıldı. Sarıkamış mirasını taşımanın öneminden bahseden Derya Yanık CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada doğal gaz desteğinde ödemelerin mart ayında yapılacağı bilgisini verdi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, bu yıl Sarıkamış için son derece geniş katılımlı büyük bir program organize ettiklerini söyledi. ‘Tarih bizim için sadece geride kalmış olaylar bütünü değildir diyen Bakan Yanık, “Tarih bir şuurdur, gelecek projeksiyonunun kodlarının yazıldığı yerdir. Biz milletimizin üzerine titreyen bir anlayışın taraftarlarıyız.” açıklamasında bulundu.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ MART AYINDA

Doğal gaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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ÇOCUK PROFİLİ ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Bakan yanık sözlerini şöyle tamamladı:

Biz Bakanlık olarak çalışma alanlarımızın tamamında çalışıyoruz. Gerek Kadın Gerek çocuk gerek aile profili ile ilgili araştırmayı yapıyoruz. Ondan sonra o araştırmaların sonuçlarına göre hedef kitlemizin ihtiyaçlarını öğrendikten sonra politikalar yapıyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye çocuk araştırması, Türkiye ergen profili araştırması, üniversite gençliği araştırması ve Türkiye aile yapısı araştırmasını yapacağız.

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#Derya Yanık#Doğal Gaz Desteği#Mart

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