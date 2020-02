Bakan açıkladı! Ankara-İstanbul arası 30 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yollarında hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla sipariş edilen 12 yeni yüksek hızlı tren (YHT) setinden 2'sinin teslim alındığını belirterek, "Testlerin ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas hatlarında birer birer hizmete vereceğiz." dedi.



Bakan Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şirketin son dönemde kurulan en gözde kuruluşların başında geldiğini söyledi.



Ulaştırmanın ülkenin iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etki eden çok stratejik alan olduğunu ifade eden Turhan, kaynakların iyi işletilmesi ve değerlendirilmesi, iç ve dış ticaretin gelişmesi, gündelik yaşamın refah içinde sürmesi, güvenliğin sağlanması, bilginin yaygınlaşıp sosyal etkileşimin artması, siyasal katılımın her vatandaşı kapsayacak şekilde yaygınlaşıp demokrasi bilincinin gelişmesinin ulaşım şebekesiyle doğrudan ilişkili olduğunu bildirdi.

Turhan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de demir yolunun ulaştırma şebekesinin ana omurgasını oluşturduğunu dile getirdi.



"DEMİR YOLLARINA YILLIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM"



Ülkede 2003'ten sonra yeniden hükümet politikası haline gelen demir yollarına her yıl ortalama 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmaya başlandığına işaret eden Turhan, bu sayede 1213 kilometresi YHT hattı olmak üzere toplamda 1844 kilometre yeni demir yolu hattı inşa edildiğini aktardı.



Turhan, sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesiyle YHT ve hızlı tren (HT) ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli demir yolu sanayinin geliştirilmesi faaliyetlerinin öncelik verilen temel politikalar arasında yer aldığını anlattı.



TCDD'nin demir yolu altyapı işletmecisi, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ise demir yolu tren işletmecisi olarak faaliyet yürütmeye başlamasının da bu politikaların sonucu olduğuna dikkati çeken Turhan, kuruluşun 1213'ü YHT hattı olmak üzere 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağında yük ve yolcu taşımacılık hizmeti verdiğini söyledi.



Turhan, bugün itibarıyla 81 ilden 57'sine ve bu illere bağlı 287 ilçe ve yaklaşık 10 bin köye demir yolu üzerinden ulaşım hizmeti verildiğini belirterek, yılda ortalama yüksek hızlı trenlerle 23 bin, konvansiyonel trenlerle 48 bin yolcu taşındığını, Marmaray ile günlük ortalama 407 bin ve Başkentray ile 39 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.



"12 YENİ YHT SETİ SATIN ALDIK"



Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve Konya-İstanbul olmak üzere 4 destinasyonda günde 44 sefer düzenlendiği bilgisini veren Turhan, şöyle konuştu:



"Nüfusun yüzde 42'sine YHT hizmeti veriyoruz. Yapılan en son memnuniyet araştırmasına göre, yolcularımızın yüzde 85'inin genel olarak YHT'lerden ve verilen hizmetlerden memnun olduğunu görüyoruz. Bunu daha yukarılara taşımak gerekiyor. Hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla sipariş edilen 12 yeni YHT setinden 2'si teslim alındı. Bunların testleri tamamlanmak üzere. Testlerin ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas hattında birer birer hizmete vereceğiz. Ardından Ankara-İstanbul-Ankara hattında ekspres YHT'leri işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara-İstanbul seyir süresini 30 dakika kısaltacağız."



Yolcu taşımacılığında hizmet kalitesini artırmak ve yolcuların hayatını kolaylaştırmak amacıyla iletişim ve bilişim teknolojisinden daha fazla yararlanmak için e-bilet, WhatsApp hattı uygulaması gibi önemli çalışmaların hayata geçirdiğini ifade eden Turhan, engelli yolcuların daha kolay bilet ve danışma hizmeti alabilmeleri için de çağrı merkezlerinde yeniliklere gittiklerini ve Turuncu Masa uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getirdi.



Bakan Turhan, her gün 170 sefer ile yaklaşık 80 bin ton yük taşındığına da dikkati çekerek, yük hedef kitlesi içinde 16 büyük liman, organize sanayi bölgeleri, kömür, demir cevheri, krom, bor, manyezit ve mermer gibi maden merkezleri ile ağır sanayi kuruluşlarının bulunduğunun altını çizdi.



Geçen yıl 29 milyon tonun üzerinde yük taşıması gerçekleştirildiği bilgisini veren Turhan, taşımaların yüzde 40'ının iltisak hatları üzerinden yapıldığını belirtti.



"2023 YILI HEDEFİ 329 MİLYON YOLCU, 30 MİLYON TON YÜK TAŞINMASI"



Sektörde özel sektöre katkı amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Turhan, "Özel sektörün önünü açmak için bugüne kadar 718 yük vagonu ve 20 lokomotif kiraya verildi. Özel demir yolu yük treni işletmecileri ile demir yolu taşımacılık sektörünün daha hızlı büyümesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Turhan, 2023 yılı hedefinin 329 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıması olduğunu aktararak, bunların yakalanacağına inandığını vurguladı.



Dünyanın en ileri teknolojileriyle hizmet verdiklerine dikkati çeken Turhan, "Ancak en ufak bir hatanın vebalinin ve sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu lütfen unutmayalım. Bu vebal ve sorumluluk bilincini sadece siz yöneticiler değil, 11 bin çalışanın tamamı tüm hücrelerinde hissetmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



"LOJİSTİK ÜS OLMA HEDEFİNDE DEMİR YOLU ULAŞTIRMANIN BEL KEMİĞİ"



TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı da demir yolu taşımacılığının serbestleştirilmesiyle tekel olmaktan çıkarılan sektörde kurumun "demir yolu tren işletmecisi" olarak 1 Ocak 2017'den itibaren işletmecilik faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.



İşletmeciliğin sadece yurt içiyle sınırlı kalmayıp Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattı ve Trans Hazar Uluslararası Demir Yolu güzergahıyla Çin'den Avrupa'nın en uç noktasına kadar geniş coğrafyaya yayıldığına işaret eden Yazıcı, "Türkiye'nin lojistik üs olma hedefinde, demir yolu sektörü ulaştırma altyapısının bel kemiğini oluşturuyor. 2023, 2035, 2053 hedefleri ile Samsun'dan Mersin'e, Antalya'dan Trabzon'a, Erzincan'dan Gaziantep'e kadar birçok akslarda hızlı demir yolu projelerinin hayata geçirilmesiyle sorumluluğumuz artmaktadır." dedi.



2023 yılı yolcu ve yük hedeflere ulaşabilmek için ivedi olarak 17 elektrikli, 20 dizel lokomotif, 800 yük vagonu, 200 platform vagon ile 40 yataklı yolcu vagonu temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, demir yolu sektöründe nitelikli insan unsurunun da büyük önem taşıdığını bildirdi.



Yazıcı, bu nedenle her kademedeki çalışanın sıfır hatayla iş görmelerini sağlamanın ve bunu sekteye uğratabilecek koşulları ortadan kaldırmanın birinci öncelikleri olduğunu kaydetti.