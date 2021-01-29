Bahçıvan: Ticaretin kurallarını sürdürülebilirlik belirleyecek

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ocak ayı olağan toplantısı ‘Küresel İklim Değişikliği ve Ekolojik Kriz Sinyalleri Karşısında Sürdürülebilirliğin Ülkemiz Ekonomisi ve Kalkınma Planları Açısından Önemi’ ana gündemi ile video konferans üzerinden gerçekleştirildi.



Dünyada yaşanan koronavirüs salgını boyunca emisyon değerlerinin dünyada son 12 yıldan beri ilk kez yüzde 5 düştüğünü belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bu düşüş nitelikli bir dönüşümden değil, ekonominin durma noktasına gelmesinden kaynaklanıyor. Düşük karbonlu stratejiler, ekonomik daralmaya karşı sunulacak teşvik paketlerinin merkezinde yer almazsa, çevresel tahribat devam edecek”dedi.

Dünyada son 20 yıldaki doğal afetlerin yüzde 90’ının iklimle ilgili olduğunu belirten Bahçıvan, “1.23 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan afetler, yaklaşık 3 trilyon dolarlık ekonomik kayba da yol açtı. İklim değişikliğine kalkınma anlayışında yer vermeyen ülkeler, rekabette kaybedecek. Yeni dönemde; ticaretin kurallarını sürdürülebilir üretim, tedarik ve lojistik belirleyecek” ifadelerini kullandı. Bahçıvan, iklim değişikliğinin özellikle sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eden en büyük küresel risk ve tehditlerden biri olduğunu belirtti.



KÖKLÜ ÖNLEMLER

Türkiye’de 2020 yılında yağışlarda yüzde 13’lük azalma yaşandığını belirten İSO Başkanı Bahçıvan, “Son 40 yılın en kurak 6. yılını yaşadık. Tüm bölgelerimizde yaşanan bu kuraklıkların; havzaların su verimlerine de yansıması kaçınılmaz olacak. Kritik olan ise, şu anda su azlığı yaşayan ülkemizin, su kaynakları konusunda bir önlem alınmadığı takdirde 2030 yılında su kıtlığı yaşayan ülke statüsüne gelmesinin muhtemel görülmesi.

O halde yaşamı tehdit eden bu gelişmeler karşısında daha hızlı ve daha köklü önlemler alma zorunluluğu ortaya çıkmış bulunuyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ise “İklim değişikliği azaltmanın en önemli unsurları; sürdürebilir tarımsal üretim, gıda ve enerji güvenliği. Bireysel önlemler açısından ise tasarruf ve geri dönüşüm kültürünü hayatın her aşamasına yerleştirmek. Sera gazlarının en önemli yutak alanları olan ormanların arttırılması da mücadeleye önemli katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.