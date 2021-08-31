Bahçeşehir-Esenyurt metrosuna ilk adım

Hattın, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi- Mahmutbey arasındaki ilk bölümünün 2024 yılında açılması planlanıyor. Proje tamamlandığında, Esenyurt’tan Kabataş’a ulaşım 67 dakikaya inecek. Mahmutbey’den başlayarak Esenyurt’a uzanan metro hattı, toplamda 3.5 milyon nüfusa hizmet verecek. Kentin en uzak noktalarından sayılan Esenyurt ve Bahçeşehir, diğer metro hatlarıyla entegreli çalışacak. Hat sayesinde İstanbul şehir içiyle bağlantılı olacak. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu Mehmet Akif, Halkalı Toplu Konut, Temapark, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent ve Ardıçlı duraklarından oluşacak.

BEYLİKDÜZÜ HATTIYLA BİRLEŞECEK

Bağcılar İstasyonu’ndaki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İncirli- Sefaköy-Beylikdüzü hattında da adımlar attık. Bu hat sayesinde de Beylikdüzü ve Avcılar’a ilk defa metro gelecek. Son durağı Büyükçekmece’yle ilintili olacak. Bu hattımız bittiğinde Mahmutbey-Esenyurt Hattı ile Beylikdüzü-İncirli hattı birleşip, iki hat birbiriyle buluşmuş olacak. Hızray’ı da Beylikdüzü- Esenyurt’dan Sabiha Gökçe’ne kadar yaptığımızda, İstanbul’da yüzbinlerce motorlu taşıt trafiğe çıkmama noktasına gelecek” dedi.

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu, Kabataş-Mahmutbey Metrosu ile Mahmutbey İstasyonu’nda birleşecek. Esenyurt ya da Bahçeşehir’den metroya binen bir kişi, Mahmutbey İstasyonu’ndan Kirazlı-Kayaşehir Metrosu’nu da kullanabilecek. Mehmet Akif İstasyonu’ndan Ataköy-İkitelli-Olimpiyatköy Metrosu, Temapark İstasyonu’ndan ise Halkalı- İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı’na geçiş yapılabilecek. Hattın ilerleyen dönemde Beylikdüzü-Sefaköy-İncirli Metro hattına da entegre edilmesi planlanıyor.

28 DAKİKADA ESENYURT

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattı tamamlandığında ortalama yolculuk süreleri ve yolcu kapasitesi şöyle olacak:

Esenyurt Meydan-Mahmutbey arası 28 dakika

Esenyurt-Mecidiyeköy arası 60 dakika

Esenyurt-Kabataş arası 67 dakika sürecek.

Esenyurt-Kabataş arasında günde 1.4 milyon yolcu seyahat edecek.

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