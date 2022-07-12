BAE ile ilişkilerde yeni dönem başlıyor! Üç bakan yatırım için İstanbul’da

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İstanbul’da bugün başlayacak ziyarette BAE heyeti, kamu, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir yatırım çalıştayında bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak.

YATIRIMLAR NETLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiğinin ardından BAE’nin Türk ekonomisine yapmayı planladığı yatırımlar netleşiyor. BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri Türkiye’ye geliyor.

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YATIRIM FONLARI VE ŞİRKETLERİNİN CEO’LARI

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın davetiyle Türkiye’ye gelecek BAE heyeti, çalışma ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunacak. 12-13 Temmuz’da gerçekleşecek ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yatırım çalıştayı düzenlenecek. Türkiye’deki yatırım imkanları ele alınacağı çalıştayda, üç bakanın yanı sıra BAE’nin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin CEO’ları da yer alacak.

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI

Çalıştayda muadil bakanlıklar arasında ikili görüşmelerin yanı sıra, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE’nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları değerlendirilecek.

UZAYDA ORTAKLIK

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak. İmzalanacak anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapacak.

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ŞUBAT’TA PLANLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra Şubat ayında BAE’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, heyette yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da BAE’li mevkidaşı Al Jaber ile bir araya gelmişti. Görüşmede Al Jaber başkanlığında geniş katılımlı bir heyetin yatırım ortamını yerinde inceleme üzere Türkiye’ye ziyaret konusunda mutabakata varılmıştı.