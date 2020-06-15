DHA
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BAE Enerji Bakanı: Petrol talebi Ağustos’tan sonra toparlanır
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al Mazroui hampetrol talebinin, Petrol İhraç Eden Ülmeler Örgütü (OPECC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretim kısıntılarını sonlandıracakları Ağustos ayından sonra, toparlanacağını söyledi.
Al Mazroui, ülkesinin Nisan ayında kararlaştırılan OPEC+ petrol üretim kısıntısı konusunda üzerine düşeni yapmayı sürdüreceği yolundaki açıklamasını da yineledi.
Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın başladığına ilişkin kaygıların etkisiyle yüzde 5.0 dolayında düştü.
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