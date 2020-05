Bacalar tamam! Gözler çıkacak izinde

Çelikler Holding’e bağlı Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri için bir süredir yürütülen baca gazı arıtma sistemi çalışmaları tamamlandı. Her iki santralde de dünyada düşük kükürt emisyonu olan birçok santralde kullanılan son teknolojiden yararlanıldığı kaydedildi.



YÜZDE 80’İ İKİ SANTRAL İÇİN ÇALIŞIYOR



Avrupa standartlarına uygun bir sistemin Kütahya’da uygulandığını söyleyen Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürü Orhan Kırca, “Başlangıçta yoğun bir fizibilite çalışması yaptık” bilgisini vererek “Daha önce dizaynı yapılan sistemlerdeki ekipman ve malzemeler santralimize bir an önce getirilmiştir. Santrallerimizin ekibiyle bu çalışmalar sistem yerine kurularak bir an önce bitirildi” dedi. Türkiye genelindeki maden işçilerinin yüzde 80’inin, termik santralleri besleyen kömür madenlerinde çalıştığını kaydeden Orhan Kırca, “Bu işletmelerin tamamı ekonomimizin en önemli lokomotifleri. Türkiye Kömür İşletmeleri’nin ürettiği kömürün neredeyse yarısını Tunçbilek ve Soma Termik santralleri satın alıp kullanıyor” dedi.



İŞÇİ MAAŞLARI ÖDENDİ



Seyitömer Termik Santrali Genel Müdürü Süleyman Memiş ise, yeni baca gazı arıtma sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Sistemin en büyük avantajı, çevreye bırakacağı bir atığın olmaması... Bu yönüyle de çok temiz bir teknoloji. Personelimizin mağduriyeti konusunda da hassas davrandık. Ocak ayından beri personelimizin maaşını aksatmadan ödemeye devam ediyoruz” diye konuştu.



DEV TESİSLER KURULDU



İki santralin yeniden dönecek olmasının kent ekonomi için önemli olduğunu vurgulayan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Öncel ise “Kütahya bir maden şehri. Bu maden şehri olması nedeniyle ana sektörlerden birisi enerji ve kömür üretimi olarak gerçekleşmiş. Daha önce sadece kömür üretimi yapılırken, daha sonra kömür üretiminin normal sanayi üretimi ve evlerde kullanılmayacak kısımları için termik santraller vasıtasıyla enerjiye dönüştürülmesi planlanmış ve çok ciddi tesisler kurulmuş” diye konuştu. Her iki santralin yeniden üretime başlayabilmesi için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğu kaydedildi. BacalaR