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Ekonomi
Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA) - Ajanslar
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'a kimlikle seyahat gece yarısı başladı... İki ülke arasında yeni dönem

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Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan kimlikle seyahat protokolü, bugün yürürlüğe girdi. Gece yarısı iki ülke arasındaki kimlik kartıyla başlayan geçişlerde pandemi tedbirleri uygulandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, "Bugünden itibaren Can #Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

AZERBAYCAN ve Türkiye arasında, 10 Aralık 2020’de imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartı ibraz ederek, geçişleri bugün başladı.

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Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020’de imzalanan kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, bugün yürürlüğe girdi. İki ülke vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünden itibaren Can #Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun! #TekMilletİkiDevlet"açıklamasında bulundu. 

Azerbaycana kimlikle seyahat gece yarısı başladı... İki ülke arasında yeni dönem

GECE YARISI BAŞLADI

Gece yarısı iki ülke arasındaki kimlik kartıyla başlayan geçişlerde pandemi tedbirleri uygulandı. Maske, mesafe ve hijyen kuralı uyarısının yapıldığı sınır kapısında vatandaşlar uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Pandemi sebebiyle geçişlerin az olduğu sınır kapısında, gece yarısından itibaren Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları kimlikleri ile geçişlerini sürdürüyor.

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Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.  Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı olarak kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol 10 Aralık 2020'de imzalandı.

Azerbaycana kimlikle seyahat gece yarısı başladı... İki ülke arasında yeni dönem

KİMLİKLE SEYAHAT UYGULAMASININ DETAYLARI

Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek.

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Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor..

Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde, ülkeye dönüşlerini temin için geçici pasaport müracaatında bulunabilmeleri için yanlarında fotoğraflı ve TC kimlik numaralı bir başka kimlik belgesi daha bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Azerbaycana kimlikle seyahat gece yarısı başladı... İki ülke arasında yeni dönem

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN GELİŞTE PASAPORT ZORUNLU

Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olabilecek. Üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan'a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olacak.

Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşların kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

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Azerbaycan'a giriş yapan tüm yabancı uyrukluların ülkede on beş günden fazla kalmayı öngörmeleri halinde, Azerbaycan Devlet Göç İdaresine (https://eservice.migration.gov.az/) adres beyanı yapmaları gerekiyor.

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