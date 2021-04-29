Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Büyük adımlar başarıyla tamamlandı

Pandemiden etkilenen Ayvalıklılara yardım etmekten sorumlu olduklarını söyleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ‘önce sağlık’ ilkesiyle yürütülen süreçte, yaz sezonu başlamadan önce belediye mülkiyetindeki kiracılardan kira ve ecrimisil alınmadığına değindi. Aynı uygulamanın sürdürüldüğünü söyleyen Ergin, belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ergin, “Evinden çıkamayan 65 yaş üstü hemşehrilerimize ve pandemiyle birlikte yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalan, maddi sıkıntı yaşayan bin 400 kişiye günlük sıcak yemek servisi yaptık. Şu anda düzenli olarak her gün 600 kişiye sıcak yemek servis ediliyor. Çalışan personelimize esnek çalışma uygulayarak bulaş tehdidinden uzak tuttuk. Maaşlar, yapılan işlerden kaynaklanan ödemeler konusunda aksama yaşatmadık. Bunun dışında pandemi sürecinde aralıksız sokaklarımızı, kamuya açık alanları dezenfekte etmeye çalışan örnek bir belediye olduk. Yine pazaryerleri girişlerine kendi dezenfeksiyon kabinlerimizi ürettik. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen ekonomik olarak başarılı bir grafik çizdik. Gelirlerimizi artırırdık. Giderlerimizi azalttık, icra dosyalarımızdaki sayıları var olanın neredeyse 1/10 ‘una düşürdük. Büyük borçlar kapatıldı. 15 yıldır çözülemeyen, kurumsal olarak itilafa düşülen vakıf arazisini sonuca bağladık. Bankalara olan kredileri kapatıp, mali disiplini sağlayacak büyük adımlar başarıyla tamamlandı” dedi.



KOOPERATİF SİSTEMİ

Sosyal belediyecilik kapsamında mahalleevleriminin sayısını dörde yükselttiklerini, mahalleevlerinde gelir getirici kurslara katılan vatandaşların sayısının beş yüzlere ulaştığını vurgulayan Mesut Ergin şöyle devam etti: “Çiftçimizin ürününün tarlada kalmaması için kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz SS. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, bir yıl içinde satış mağazasını da açarak en iyi netice veren kooperatiflerin başında gelmiştir. Yine Belediyemiz öncülüğüyle Eğitime Destek Derneği kurulmuş ve dışarıda okuyan, ikametgahı Ayvalık’ta bulunan çocuklarımızdan 89’una burs sağlanmıştır. “Hoş geldin bebek” diyerek yeni doğum yapan ailelere ulaşıp destek olmaya devam ettik. Evde bakım hizmetlerinin yanında, covid-19 tanısı konmuş her haneye ulaşmaya çalıştık. Üç bin hane ve yüzden fazla işyeriyle ‘Kapınızdayız Yanınızdayız’ projesi kapsamında birebir görüşülerek ihtiyaçlarını, beklentilerini hayat standartlarını, mahalle sorunlarını dinledik. Mahallelerin demografik yapıları, sıkıntıları, neden ve sonuçları belirlendi, çözülebilecek her türlü sıkıntıya anında müdahale ettik.”

FIRSATA ÇEVİRDİK

Pandemi genelgeleri doğrultusunda uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiklerini ifade eden Başkan Ergin, cadde, bulvar ve sokakların asfaltlandığını, kilittaşı döşenip kaldırımların yenilendiğini, kavşak düzenleme çalışmalarının ardı ardına tamamlandığını söyledi. Hem UNESCO sürecine katkı yapması hem de pandemi ile birlikte kış nüfusunun 100 binlere dayandığı Ayvalık’ta geçmişi 170 yıl öncesine dayanan eski Ayvalık Vergi Dairesi binasını, hizmet amaçlı kullanmak amacıyla restorasyon çalışmalarını başlattıklarına değinen Ergin sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşlı Bakımevinin arsasını belediye olarak biz önerdik. Bağışçımız Cihan Şişman inşaatı tamamlayarak bize teslim edecek. Biz de belediye olarak 46 yataklı Yaşlı Bakımevinin iç müştemilatını tamamlayarak hizmete açacağız. Artık Ayvalık için 35 yıldır çok cüzi bir kira bedeli karşılığında işletilen ve söz verilmiş olmasına rağmen hiçbir yatırımın yerine getirilmediği Yat Çekek yerini boşaltarak belediyemizce işletilmesine başladık. OSB çalışmalarını yer tahsisi sağlayarak hızlandırdık.”

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Hamdibey Mahalleevini, ADD binasını tamamladıklarını kaydeden Mesut Ergin, “Doğalgaz’ın kentimize getirilmesi amacıyla, bakanlık desteğiyle 2022’de dağıtımı yapılması koşuluyla anlaşma sağladık. Cennet Tepesi’nde kalıcı betonarme bina yapmamak kaydıyla yer tahsisini sağladık ve projelendirdik, ihale ettik. Bu yıl yaz sezonunda açılışa hazır hale getirmek amacıyla belediyeye ait müdürlüğümüzün işleteceği dinlenme yerinin inşaatına başladık. Aya Triada kilisesinin restorasyon çalışmalarına kısa süre içinde başlanacak. Yine Ayvalık ve çevresinde kentin bir dönem sembolleri arasında yer alan değirmenlerin restorasyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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