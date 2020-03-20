Ayşe Teyze aradı ‘kira almayayım’ dedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye’de de hızla yayılıyor. Resmi kurumlar, şirketler ve vatandaşlar salgına karşı yeni önlemler alıyor. Bu kapsamda neredeyse tüm büyük markalar salgın geçene kadar kapanma kararı aldıklarını duyurdu. AVM yatırımcıları da AVM’lerin kapanmasına yönelik tavsiye kararı aldı.

Pazartesi gününden itibaren markalara dükkânları kapatma konusunda bir öneri sunduklarını belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Herkesin evinde oturması ve teması azaltmasına dair çağrılara uymak gerekiyor. Zaten biz de çalışanlarımız da mağazaların bu süreçte açık olmasını istemiyoruz. Çok sayıda marka hızla bu çağrıya uyarak mağazalarını kapatma kararı

aldı” diye konuştu.

ÇALIŞANLAR e-TİCARETE

Bu süreçte hiç bir mağazanın çalışmasına gerek olmadığını dile getiren Öncel, “Kapalı olduğumuz süreçte çalışanlarımızın haklarını koruyacağız. Salgın ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Bu süreçte markalara en büyük destek dükkân sahiplerinden geliyor. Kiracısının iş yapmadığını gören Ayşe Teyze, ‘Evladım bu durumda senden 2 ay kira almayacağım’ diyor. Zaten cirolarımız yüzde 70 düştü bu ortamda kimse kirasını ödeyemez ama onların bu tavrı hepimiz için büyük moral kaynağı oluyor” şeklinde konuştu. Koronavirüs vakalarının artmasının ardından halkın kendi kendine bir sokağa çıkma yasağı koyduğunu ve bu sürecin çok güzel işlediğini belirten Öncel, “Şimdi markalar çalışanlarının bir kısmını e-ticaret tarafına kaydırıyor. Burada da ‘kapıya bırak git’ seçeneği gibi önlemlerle sağlıklı bir şekilde satışlar yapılacak” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERİMİZİ KORUYACAĞIZ

AVM yatırımcıları olarak tüm AVM’leri geçen haftadan itibaren kapatmak istediklerini ancak yasal olarak bunun mümkün olmadığını söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, “Bizler kamusal alan olarak değerlendirildiğimiz için bu konuda karar valiliklerin. Zaten geçtiğimiz perşembe gününden itibaren AVM’lere gelen kişi sayısı kademeleri olarak düştü. Önceki gün AVM ziyaretleri daha önce hiç olmadığı şekilde yüzde 80 azaldı” dedi. Ziyaretçi sayısındaki düşüşün cirolara da yansıdığını ifade eden Altaş, “Sektör bazında yüzde 30 ila yüzde 80 düşüş gördük. Biz de şimdi oturup bu süreci çalışanların ve markaların en az zararla atmasını sağlayacağız. Sadece gıda ve hijyen mağazalarından kira alınması için resmi talepte bulunduk. Karar alınırsa buna bütün AVM’ler uyacak. Çalışanlar da hak kaybına uğramayacak. Ancak bu adımları sadece bizim atmamız yeterli değil. Koronavirüsle toplumun her alanında mücadele etmeliyiz” diye konuştu. Bu süreçte bazı AVM’ler de sadece gıda ve eczane bölümlerinin açık olduğunu duyurdu.

AVM’LER NE YAPACAK?

- Planlanan sürece göre bu dönemde sadece cirosu yükselen gıda, hijyen mağazaları ve eczanelerden kira alınacak.

- Bunlar dışındaki teknoloji ve giyim de dahil hiç bir gruptan kira alınmayacak.

- AVM çalışanları işten çıkarılmayacak. Hakları korunacak.

- 1 ay sonra güncel duruma göre kontrollü bir şekilde yeniden açılma değerlendirilecek.

- Bu sürecin daha rahat atlatılması için borçların ötelenmesi istenecek.

HEPSİ KAPATTI

Koronavirüs salgını sonrası mağazalarını kapatma kararı alan markalar şöyle:

Adil Işık, Atasay, Avva, Bambi, Beymen, Boyner, Burberry, Damat, Derimod, Cacharel, Colin’s, Columbia, Desa, Decathlon, DeFacto, Ebebek, Elle, Faik Sönmez, Flo, Flormar, Gratis İpekyol, Karaca, Kiğılı, Koton, LC Waikiki, Loft, LTB, Mavi, Madame Coco, Mudo, M&S, NetWork, Oxxo, Penti, Polo, Pierre Cardin, Puma, Roman, Sarar, Sevil, Sephora, So CHIC, Schafer, Süvari, Twigy, Twist ve Machka, Yargıcı, Yves Rocher, Jumbo, Victoria’s Secret, Vakko, Vakkorama, Zara.