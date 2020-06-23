Ayıplı araç için ‘değiştir’ kararı

Ancak otomobilde motor ve şanzıman arızası çıktı. Hemen firmaya geri götürdü. Firma ise otomobilin, motorunun değiştirilmesini teklif etti. Teklifi reddeden Yaser Bayar, otomobilin ayıplı olduğunu ve yenisiyle değiştirilmesi gerektiği yönünde talep formu doldurdu. Bu talebi de otomotiv firması geri çevirdi. Bayar, konuyu Antalya 3. Tüketici Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, gelen bilirkişi raporu doğrultusunda, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi. Otomotiv firması, karara itiraz ett. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülen davada da Bayar haklı bulundu. Firma bu kez Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay, kararı, Bayar lehine onadı. Yargıtay kararında, “Aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın davalı satıcıya teslimine, aynı marka ve modeldeki ayıpsız bir araç ile değiştirilmesine karar verilmiştir” denildi.

SEAT BAYİSİYLE 7 YIL HUKUK MÜCADELESİ

Yaser Bayar, 7 yıllık hukuk mücadelesinin ardından aynı firmadan otomobil almayacağını belirterek, otomobilin değeri tutarındaki parayı, aldı. Yaser Bayar’ın avukatı Mehmed Akif Kavçakar, “Firma yargı sürecini uzatmak için elinden geleni yaptı. Beş yılın sonunda haklı bulunduk. Adalet gecikmiş olsa da yerini buldu. Sıfır araç alacaklara tavsiyem, araçları sıfır bile olsa ekspertiz raporu almayı ihmal etmesinler” dedi.

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre yaklaşık 7 yıl süren dava sürecine konu olan aracın markası Seat’tı. Mahkemenin Seat araç için verdiği kararın diğer benzer davalara emsal olması bekleniyor.