Ayı piyasası nedir? Kripto paralarda ayı piyasası ne anlama geliyor?

Ayı piyasası, bir piyasanın uzun süreli fiyat düşüşleri yaşadığı zamandır. Tipik olarak, menkul kıymet fiyatlarının, yaygın karamsarlık ve olumsuz yatırımcı duyarlılığı arasında son dönemdeki yüksek seviyelerden %20 veya daha fazla düştüğü bir durum Ayı piyasası olarak nitelendirilebilir.

Ayı piyasaları genellikle S&P 500 gibi genel bir piyasada veya endekste düşüşlerle ilişkilendirilir, ancak bireysel menkul kıymetler veya emtialar, bir süre boyunca %20 veya daha fazla düşüş yaşarlarsa, ayı piyasasında da kabul edilebilir.

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