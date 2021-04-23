Ayı piyasası nedir? Kripto paralarda ayı piyasası ne anlama geliyor?
Ayı piyasası, piyasalarda genel olarak fiyatların düştüğü süreci ifade etmektedir. Şu an gündemde Kripto para piyasasında sıklıkla konuşan terimlerden birisi olan ayı piyasası, yatırımcıların gündemini oluşturuyor. İşte, tüm emtialarda geçerliliği bulunan ayı piyasası hakkında merak edilen bazı detaylar
Ayı piyasası, bir piyasanın uzun süreli fiyat düşüşleri yaşadığı zamandır. Tipik olarak, menkul kıymet fiyatlarının, yaygın karamsarlık ve olumsuz yatırımcı duyarlılığı arasında son dönemdeki yüksek seviyelerden %20 veya daha fazla düştüğü bir durum Ayı piyasası olarak nitelendirilebilir.
Ayı piyasaları genellikle S&P 500 gibi genel bir piyasada veya endekste düşüşlerle ilişkilendirilir, ancak bireysel menkul kıymetler veya emtialar, bir süre boyunca %20 veya daha fazla düşüş yaşarlarsa, ayı piyasasında da kabul edilebilir.
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