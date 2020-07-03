MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAydın-Denizli Otoyolu'nun yapım ihalesine 6 firmadan teklif
GeriEkonomi Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapım ihalesine 6 firmadan teklif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 03.07.2020 - 18:06,Son Güncelleme:

Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapım ihalesine 6 firmadan teklif

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapım ihalesine 6 firmadan teklif
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin turizm merkezlerinden İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi bugün yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki ihaleye 6 firma teklif verdi. 140 kilometrelik otoyol ve 23 kilometrelik bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda yapılacak otoyol, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Dalaman üzerinden Yenipazar'a ulaşacak. Çeltikçi Korucuk-Kocadere istikametinde devam edecek otoyol Kocabaş mevkisinde sona erecek.

Otoyol inşaatı, ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içinde tamamlanacak ve tamamlandığında 2 şehir arasındaki seyahat süresi 1 saate düşecek. Otoyol projesi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek.

Teklif ve ayrıntılı çalışmaların tamamlanmasıyla geçiş ücreti üzerinden indirim yapılarak en düşük teklifi veren firma, teknik yeterlilikleri incelendikten sonra sözleşmeye davet edilecek.

Otoyolun 3 yıldan önce bitirilip işletmeye alınması halinde, yapım süresinden artan bu süre, işletme süresinin sonuna eklenecek. İşletme süresinin sonuna ilave edilen bu süre için garanti ödemesi yapılmayacak. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle