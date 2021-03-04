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Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılması, İşletilmesi Ve Devri İşi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi İhale İlanı
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti Alımı ihalesi, 29 Mart 2021 günü saat 14:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/Ankara B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm İstekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre istekliler; ihale dosyasını 05/03/2021 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler.
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