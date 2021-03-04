Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılması, İşletilmesi Ve Devri İşi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi İhale İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre istekliler; ihale dosyasını 05/03/2021 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler.



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