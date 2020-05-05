Avustralya Merkez Bankası faiz değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası, Salı günü düzenlediği politika toplantısında, ekonominin büyük kısmının koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için kapalı olmasından kaynaklanan şokla mücadeleye hazırlanması ile birlikte, gösterge faizi ve getiri hedefini değiştirmedi.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, ekonomistler ve para piyasalarının beklentileri doğrultusunda, hem gösterge nakit faizi hem de 3 yıl vadeli tahvil faiz hedefini değiştirmeyerek yüzde 0.25'te tuttu. Banka, Mart ayında açıkladığı olağandışı politika adımından bu yana, getiri eğrisinin yakın tarafını hedef seviyesine düşürmek için 50.7 milyar Avustralya doları (32.4 milyar dolar) tutarında menkul kıymet alımı yaptı.

Lowe, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Banka'nın günlük açık piyasa operasyonları kredileri desteklemeye devam ediyor ve ekonomiye düşük maliyetli fon akışını sürdürüyor," dedi ve "Banka bu alımları tekrar artırmaya hazır ve tahvil piyasalarının işlevsel kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacak" şeklinde görüş bildirdi.

Banka Salı günü, yatırım yapılabilir kredi notuna sahip banka dışı kuruluşlar tarafından ihraç edilen Avustralya doları cinsinden menkul kıymetler dahil, operasyonları için uygun teminat yelpazesini genişletme kararı aldı.