Avrupa’nın yeni kapısı

Yunanistan ile isim sorununun çözülmesinin ardından Avrupa Birliği’ne (AB) giriş sürecinde önünde bir engel kalmayan Kuzey Makedonya, son yıllarda uluslararası yatırımcıların radarında. Zira 6 yıla kadar AB’ye girişine kesin gözüyle bakılan ülkede şimdiden atılan her adım stratejik bir rol oynuyor. Makedonya’da Almanya gibi ülkeler yaptıkları yatırımlarla hakim durumda olsa da Türkiye de son dönemde bu coğrafyadaki varlığını hissettiriyor. Halkbank, Ziraat Bankası, TAV ve Limak ülkede giderek daha fazla öne çıkıyor.

YENİLENEBİLİR DAVETİ

Makedonya’nın yüksek potansiyeli açısından yatırımcılar için çok önemli bir ülke olduğunu söyleyen Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Üsküp’te Başbakan Zoran Zaev ile yaptıkları görüşme sonrasında, “Üsküp’te bir yatırımımız var. Şu anda hızla ilerliyoruz. Ülkenin Türkiye ile olan bağları çok kuvvetli. İlişkilerimizin iyi olması yatırımların hızını da olumlu etkiliyor. Son dönemde ülkenin enerji ihtiyacı ile de ilgili görüşmelerimiz oldu. Özellikle bölgede yenilenebilir enerji konusunda büyük bir potansiyel var. Bu konuda yatırımcıya davet var ama fiyatların iyi seviyeye gelmesi gerek. AB süreci de yatırımcı için önemli bir nokta” ifadelerini kullandı.

DİYASPORA GERİ DÖNÜYOR

Ülkedeki yeni yatırımların çok önemli olduğuna değinen Ebru Özdemir, “Burada yatırımlar konusunda uzun süre yeni adım atılmamış. Atılmış olanlar da açıkçası biraz yavaş ilerliyor. Bizim kent merkezindeki projemiz konut, AVM ve otel projesi. 250 milyon Euro’luk bir yatırım. Şehirde bizdeki gibi bir AVM yok. Yine başka bir Türk grubunun işlettiği bir yer var ama burası için yetersiz kalıyor. Proje şekillenmeye başlayınca çok şaşırtıcı bir şekilde buranın diyasporasından yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Şu ana kadar sattığımız 126 dairenin büyük bölümünü diaspora aldı” diye konuştu.

AB İÇİN BİR ADIM

Kuzey Makedonya’nın adım adım AB’ye doğru gitmesinin burada olmayı daha anlamlı kıldığını aktaran Ebru Özdemir, “AB artık çok yaşlandı. Burası çok genç bir ülke. AB için de genç ve dinamik bir çalışma gücü demek. Son açıklamaya göre 200 bin Euro’luk konut yatırımı yapana ülke vatandaşlık veriyor. 5 yıl sonrası için bu aynı zamanda AB pasaportu demek. AB için bir kapı” dedi.

TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK

Üsküp’ün tam ortasından bir metro projesi geçtiğini ve kendi yaptıkları karma projenin de tam olarak bu hattın üstünden geçtiğini anlatan Limak Onursal Başkanı Nihat Özdemir, “Burada iş yapabilmemiz için o metro hattının ilgili kısmını da biz yapmak zorundaydık. Şimdi metro yerini hazır şekilde bırakacağız. Bu burası için bir prestij projesi. Otel tamamen bitti ve müşterilerini bekliyor. Burası turizm potansiyeli yüksek bir yer. Pandeminin etkisinin azalması ile çalışamaya başlayacak. Konut kısmı da 2022 yılı nisanda açılacak” diye konuştu.

ESKİYE DÖNÜŞ 2 YIL SÜRECEK

Pandemi döneminde Rusya ve Kuveyt başta olmak üzere 2 milyar dolarlık iş üstlendiklerini aktaran Nihat Özdemir, “Normale geçişle beraber Türkiye için yeni iş fırsatları doğacak. 2022’de hızlı toparlanma bekliyorum, 2023’te ise eski günlerimize dönmüş olacağız. Çünkü aşılanma 2022’nin sonuna kadar çok büyük rakamlara ulaşacak. Afrika, Rusya, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan dahil çok önemli iş potansiyelleri bekliyoruz” dedi.

AŞI TALEBİ

Nihat Özdemir yaptıkları görüşmelerde Makedon yetkililerin Türkiye’den 4 bin doz civarında aşı talep ettiklerini söyledi. Özdemir, “Burada aşı konusunda büyük sıkıntılar var. Ülke temin etmekte zorlanıyor. Özellikle sağlık çalışanları için talep ediyorlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.