Avrupalı anneye Türkiye hediyesi

Türk turizminin dünyada saygın ve beğenilen bir sektör haline gelmesinde özellikle Avrupa’daki seyahat acentaları ve tur operatörleriyle 40 yıldan bu yana yapılan işbirliğinin önemine dikkat çeken Baraner, yapacakları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

EL ELE VERİYORUZ

“Avrupa’da Türkiye’nin partneri olan tur operatörleri ve acentalarıyla ‘Yeniden Elele’ sloganı altında dev bir kampanya başlatacağız. Bu kampanya ile Avrupalı meslektaşlarımıza, ‘Biz bu ağı 40 yıl birlikte elele vererek kurduk. Bunu yeniden daha güçlü hale getirmekte kararlıyız. Bu nedenle hep birlikte yeniden elele veriyoruz’ diyeceğiz. Avrupa’daki acentalarda Türkiye turizm paketi için çalışan yaklaşık 100 bin eleman var. Bu insanların yaşlı anneleri haftalardır dışarı çıkamıyor. Çalışanların annelerine 10 Mayıs’ta kutlayacağımız Anneler Günü için kart gönderiyoruz. Çekiliş sonrası, 20 anneye Türkiye’de

1 haftalık tatil hediye edeceğiz.”

TATİLDE ÇOK AVANTAJLI

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Türkiye’nin turizmde koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında en avantajlı ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Baraner, bu avantajları şöyle sıraladı:

* Avrupalılar Türkiye’nin turizm kapasitesini çok iyi biliyorlar.

* Türk otelcilerin sunduğu imkanlara son derece güven duyuyorlar.

* 40 yıldan bu yana Türk turizminin hijyen konusunda ne kadar hassas olduğunu Avrupa’da bilmeyen yok.

* Bir diğer avantaj da Türkiye’de tatil köylerinin çok geniş bir alana yayılmış olması. Plajlar da çok geniş ve uzun.

* Alanlar geniş olduğu için sosyal mesafe konusunda Türkiye’de tatil köyleri bir sıkıntı yaşamaz.

* Her tatil köyünün çok fazla havuzu var. Bu nedenle havuzların sosyal mesafeye uygun şekilde kullanılmasında da sıkıntı olmaz.”