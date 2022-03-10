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Avrupa’dan yeni yaptırım dalgası

#Avrupa#Yaptırım#Rusya
Avrupa’dan yeni yaptırım dalgası

Avrupa Birliği, Ukrayna’daki durum bağlamında Rusya’ya ve Rus işgaline yönelik desteği nedeniyle Belarus’a karşı hedef odaklı yaptırımları genişletme kararı aldı.

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Bu çerçevede AB’nin malvarlığı dondurma ve seyahat yasağı temelli listesine Rusya’dan 160 kişi daha ekleniyor. Listeye eklenenler arasında 14 oligark ve iş insanları ile bunların aile bireyleri var. AB, Rusya Federasyonu Konseyi’nden 146 ismin de listeye eklenmesine karar verdi.

Yeni eklemelerle AB’nin Rusya’ya yönelik listesindeki birey sayısı 862’ye, kurum sayısı ise 53’e yükseldi. Yeni yaptırımlarla Rusya’ya deniz seyrüsefer ve telsiz haberleşme teknolojisi ihracatına ilişkin yeni kısıtlamalar da gündemde. Rus gemi sınıflandırma ve sertifikalandırma şirketi RS de finansman kısıtlamalarına tabi olacak. AB, kripto paraları da mevcut yaptırımlar kapsamına alıyor. AB, Belarus için de Rusya’ya uygulananlara benzer nitelikli yaptırımları devreye sokuyor.

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Bu bağlamda, Belarus Kalkınma Bankası, Belagroprombank ve Bank Dabrabyt ile bunların yan kuruluşları SWIFT sistemine erişemeyecek. Belarus Merkez Bankası ile rezerv ve varlık yönetimi işlemleri yasaklanıyor.

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#Avrupa#Yaptırım#Rusya

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