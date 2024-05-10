Avrupa'da 3 büyük borsa rekor kırdı

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Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Cuma günü yatırımcıların ABD Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye yakın olduğuna dair beklentisi, Avrupa borsalarında rekorların kırılmaını sağladı. Londra, İngiltere'nin 2024'ün ilk çeyreğinde beklenenden daha güçlü bir büyümeyle resesyondan çıktığını gösteren verilerle rekor kırdı. FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 8.429,81 puan seviyesinde.

Paris CAC 40 borsası, faiz indirimi umutlarının Avrupa piyasalarını yukarı çekmesiyle 28 Mart'ta kırdığı rekoru kırarak yüzde 0,8 artışla 8.256,62 puana ulaştı. Frankfurt endeksi de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi

ASYA BORSALARI

Yatırımcıların Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına odaklandığı Tokyo, Seul, Sidney ve Çin borsalarında göstergeler yükseldi. Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,4 artışla 38.229,11 puana yükselirken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.761,90 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 2.733,06 puana ulaştı.

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Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2,1 artışla 18.918,54 puana, Şangay Bileşik endeksi ise yüzde 0,2 artışla 3.160,61 puana yükseldi.

WALL STREET BORSALARI

Perşembe günü S&P 500 yüzde 0,5 artışla 5.214,08 puana yükseldi. Dow Jones Endüstriyel Ortalama endeksi yüzde 0,8 artışla 39.387,76 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,3 artışla 16.346,26 puana yükseldi.

İşten çıkarmalardaki artışı gösteren bir rapor piyasanın desteklenmesine yardımcı oldu. İşsizlik maaşına başvuran işçi sayısı geçen hafta ekonomistlerin beklediğinden daha fazla arttı, ancak bu oran tarihle karşılaştırıldığında nispeten düşük kalıyor.

Bu, ekonominin, kötü bir resesyondan kaçınacak kadar sağlam kalarak, ancak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacak kadar güçlü kalmaksızın, umulan bir dengeleme hareketini gerçekleştirebileceğinin bir işareti olabilir.

Equinix hisseleri, son çeyrekte analistlerin beklediğinden daha güçlü kar bildirdikten sonra yüzde 11,5 arttı. Yeti Holdingsyüzde 12,8 değer kazanırken Cheesecake Factory kar beklentilerinin üzerine çıktıktan sonra yüzde 6,2 oranında kazanç elde etti. Airbnb ise, kar ve gelir beklentilerinin yüksek olmasına rağmen yüzde 6,9 oranında değer kaybetti.

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TAHVİL PİYASALARI

Tahvil piyasasında 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi Çarşamba günü sonunda yüzde 4,50'den yüzde 4,45'e geriledi. Fed'e ilişkin beklentileri daha yakından takip eden iki yıllık getiri, Çarşamba günü sonunda yüzde 4,84'ten yüzde 4,81'e geriledi. 30 yıllık Hazine tahvillerinin sorunsuz bir şekilde açık artırması, getirilerin istikrarlı kalmasına yardımcı oldu.

PETROL FİYATLARI

Enerji ticaretinde gösterge ABD ham petrolü, 60 sent artışla varil başına 79,86 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 54 sent artışla varil başına 84,42 dolara yükseldi.