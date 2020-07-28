Atlas Üniversitesi tanıtım günleri başladı

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin yanı sıra Mühendislik & Doğa Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nda 11 lisans 10 önlisans olmak üzere 21 programa öğrenci kabul edecek üniversitenin 110 bin m2 üzerine kurulu modern kampüsünde bu yıl 1000 öğrenci eğitim alacak.

Adaylara birebir ve online olarak tercih danışmanlığı hizmeti verilecek

Tercih dönemi boyunca tüm bölümlerin hocaları ile birebir görüşme şansı yakalayacak öğrenciler, aynı zamanda uzman eğitimcilerle listelerini hazırlayabilecek ve tercih rehberliği hizmeti alabilecek. Kampüsünü tanıtım günleri için pandemi kurallarına uygun şekilde dizayn eden ve tüm önlemleri alan Atlas Üniversitesi, birebir ziyaretlere ek olarak online ziyaretler de gerçekleştirecek. Üniversite dekanları ve akademisyenleri her gün 10.00 – 12.00 ve 16.30-18.30 saatleri arasında online görüşmelere açık olacak.

Adaylar geleceğin teknolojilerini deneyimleyebilecek

Tanıtım günleri kapsamında kampüste öğrencilerin 3D baskı ve VR gibi geleceğin teknolojilerini deneyimleyebilecekleri bir alan oluşturan Atlas Üniversitesi, bünyesinde bulunan Creative Labs deneyimini de kısa bir workshopla adaylara yaşatacak. Tasarımla yeniden şekillenen mesleklerin başarılı olacağına inanan Atlas Üniversitesi’nde araştırmalara imkân sağlayan temel eğitim laboratuvarları ve Türkiye’nin en büyüklerinden olan multidisplineer laboratuvarının yanı sıra Head Labs (Health Education Advanced Dynamics), Creative Labs ve X Labs Ar-Ge laboratuvarları bulunuyor.

Adaylar meslek testi ile hayallerindeki mesleği seçebilecek

Yapılan araştırmalara göre üniversitede eğitim gören öğrencilerin %64’ünün bölüm seçimi dolayısıyla sonradan mutsuz olduğundan yola çıkan Atlas Üniversitesi, hediye edilecek olan meslek testi ile olası bir yanlış tercihin önüne geçmeyi hedefliyor. Tanıtım ofisini ziyaret eden tüm adaylara hediye edilecek ‘Akıllı Tercih Meslek Testi’ öğrencilerin kafa karışıklığı yaşamadan mutlu olacakları meslekleri seçmelerine yardımcı olacak.

Ücretsiz ring seferlerle kampüse kolay ulaşım

Kurban Bayramı’nın ilk günü hariç 27 Temmuz – 14 Ağustos tarihleri arasında Taksim, Beşiktaş, Kağıthane, Zincirlikuyu, Levent, Çağlayan, Mecidiyeköy, Kazlıçeşme ve Edirnekapı’dan kampüse ücretsiz ring seferler düzenlenecek.

Detaylı bilgi için; https://www.atlas.edu.tr/