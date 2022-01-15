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Ataşehir’de 6 mahalle imara kavuştu

#Ataşehir#İmar#İbb Meclisi
Ataşehir’de 6 mahalle imara kavuştu

Uzun yıllardır imar bekleyen Ataşehir’in İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal, Âşık Veysel Kayışdağı ve İnönü mahalleleri imara kavuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nden dün gece yarısı oybirliğiyle geçen kararla, Ataşehir’in 6 mahallesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000’lik Nazım İmar Planları kabul edildi. İmar planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onayından sonra 30 gün askı sürecine çıkacak. Planlara itiraz etmek isteyen vatandaşlar 30 günlük süreç içerisinde dilekçelerini İBB Planlama Müdürlüğü’ne verebilecek. Askı süresinin sonunda 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planları Ataşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Uzun süredir komisyonda bekleyen planların kabulünün ardından İBB Meclisi’nde söz alan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir Belediyesi olarak halkımız için verdiğimiz mücadelenin sonucunu aldık. İBB Meclisi’nden oybirliği ile geçen mahallelerimizin nazım imar planları Ataşehir’imize, halkımıza hayırlı olsun. Tüm partilerin belediye meclis üyelerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

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#Ataşehir#İmar#İbb Meclisi

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