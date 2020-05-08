Asya borsaları yükseldi

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ve ABD'nin önde gelen ticaret temsilcileri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin ilk faz ticaret anlaşmasını uygulamak amacıyla elverişli bir ortam oluşturmak için birlikte çalışacağı vurgulanırken, tarafların iletişimde kalacağı belirtildi.

Yeniden gündeme gelen ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişeleri yatıştıran bu gelişmenin yanı sıra ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme adımlarını hızlandırması, pay piyasalarında pozitif seyri beraberinde getirdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artarak 2.894 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 artarak haftayı 20.179 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,4 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 31.863 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.190 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 1.945,8 puandan kapandı.