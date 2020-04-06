Aşı geliştirmek için çalışmalara başladı

Geleneksel aşı üretiminden daha hızlı ve güvenli aşı üretme potansiyeline sahip çalışma başarılı olursa haziran itibarıyla haftada 1-3 milyon doz aşı üretilebilecek. BAT iştiraki Kentucky BioProcessing (KBP), aşı üretiminin başarıya ulaşması halinde kâr amacı gütmeden koronavirüs aşısını üretmeyi planlıyor.

SADECE 6 HAFTA

Klinik test aşamasında olan koronavirüs aşısı, BAT’nin hızlı büyüyen tütün bitkisinin biyo-teknolojisi sayesinde geleneksel aşılara göre birçok avantaja sahip. Tütün bitkisi insan hastalıklarına neden olan patojenleri barındırmadığı için daha güvenilir olarak görülüyor. Tütün bitkisi kullanılarak geliştirilen aşının 6 hafta gibi kısa bir sürede üretilmesi öngörülüyor. Koronavirüs için aşı geliştirme konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA)’nın yanı sıra İngiltre Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini belirten BAT Bilimsel Araştırma Direktörü Dr. David O’Reilly, “Aşı geliştirme karmaşık bir iş ancak tütün bitkisi teknoloji platformumuz sayesinde önemli bir ilerleme kaydediyoruz. koronavirüse karşı sürdürülen mücadeleye destek olmak için tüm ülkelerle ve paydaşlarla çalışmaya hazırız. Birleşmiş Milletler’in (BM) küresel sorunlarla mücadelede bütünsel yaklaşımını destekliyoruz. İştirakimiz KBP bir süredir tütünün alternatif kullanımlarını araştırıyor. Bu alternatif kullanımlardan birisi de bitki bazlı aşıların geliştirilmesi. Bu teknolojiden faydalanarak koronavirüsun yayılımını durdurmak için katkıda bulunmaya kararlıyız” dedi.