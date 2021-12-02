Asgari ücret görüşmeleri başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz” derken, Türk-İş çalışanların beklentilerini koruyacak bir rakam belirlenmesini istedi. TİSK ise dengeli bir ücret çağrısında buulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaptı. Komisyonun ikinci toplantısını 7 Aralık’ta, 3. toplantısını da 9 Aralık’ta yapması planlanıyor. Açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretin önemli olduğunu belirterek, “Çünkü asgari ücret çalışanların, adı üzerinde ‘asgari’ almaları gereken asgari ücreti ifade ediyor.

Türkiye’de yaklaşık sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var, emekçi var. Emekçilerin aldıkları ücret, temel ücret haline gelirse asgari ücret bunun düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarda daha da önem kazanacaktır çünkü biz her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı benimsediğimizi defalarca ilettik ve açıkladık” dedi. Türkiye’nin büyümesinde herkesin payı olduğunu vurgulayan Bilgin, “Bu payı biz sosyal olarak da paylaştığımız zaman da Türkiye birlikte zenginleşecektir. Ben inanıyorum ki buradan çıkacak karar, Türkiye’nin büyümesini daha da ileri taşıyacak ve bir heyecan yaratacaktır” dedi.

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MİLYONLAR UMUTLA BEKLİYOR

TÜRK-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da “Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve bunların aileleriyle birlikte toplumun geniş bir kesimi komisyon toplantısının sonucunu umutla bekliyor. Umuyoruz ki alınacak karar beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir” dedi. COVID-19 salgını nedeniyle çalışanların ücret ve gelirlerinin düştüğünü belirten Irgat, salgının ardından enflasyon ve döviz kurundaki yükselişler sebebiyle vatandaşların alım gücünün azaldığını söyledi. Ekonomik koşulların asgari ücretli çalışanları zor durumda bıraktığını kaydeden Irgat, “Çalışanlardan yıllardır hep fedakarlık beklendi. Küresel salgın döneminde çalışanlar, canları pahasına üretimi sürdürme gayreti içinde oldu. Gelir kaybına uğradı. Artık fedakarlık bunu yapabilecek olanlardan beklenmelidir” dedi.

‘DENGELİ BİR ÜCRET OLSUN’

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TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı. Bu noktada çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruyacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Ancak diğer yandan da unutmamalıyız ki, tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yeni varyantlardan kaynaklı yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutacak ve üretimin devamlılığını sağlayacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi hayati önemdedir. Dönemin koşulları dikkate alınarak, çalışanı da üreteni de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi çağrısında bulunuyoruz.” İşveren heyetine başkanlık yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da taleplerini söyle sıraladı: “Asgari ücret tespitinde, dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu sürecin yarattığı olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını, asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da korunmasını, işveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasını, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını istiyoruz.”

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ANKETTEN ÇIKANLAR

BAKAN Bilgin, konuşmasında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2 bin 500 işçi ile görüşülerek yapılan asgari ücret anketini de paylaştı. Ankette şu detaylar öne çıktı:

Katılımcıların (işverenler) yüzde 34’ü asgari ücretle ilgili soruya “3 bin 501 ile 3 bin 750 TL arasında” cevabını verdi. Bu rakamı yüzde 19.3 ile “3 bin 251 TL ile 3 bin 500 TL arasında olmalı” diyenler, yüzde 13.7 oranı ile de “3 bin 751 TL ile 4 bin TL arasında olmalı” diyenler izledi.

“Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?” sorusuna katılımcıların (işverenler) yüzde 74.3’ü “evet” yanıtını verirken, yüzde 25,7’si ise “hayır” yanıtını verdi.

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Çalışanlarda “Yeni dönem asgari ücret ne olmalı?” sorusuna yüzde 37.3 oranında “3 bin 750 ile 4 bin TL arası” yanıtı verildi. “4 bin ile 4 bin 500 TL arasında olmalı” diyenlerin oranı yüzde 13, “4 bin 500 TL üzerinde olmalı” diyenlerin oranı ise yüzde 21.8 oldu.

“Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı” sorusuna katılımcıların (çalışanlar) yüzde 40.3’ü “evet”, yüzde 59.7’si “hayır” yanıtını verdi.