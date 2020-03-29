Asgari ödeme tutarı düşürüldü

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarının borcun yüzde 30’undan az olamayacağına ilişkin hüküm yüzde 20’den az olamayacağı şeklinde değiştirildi. Yeni tahsis edilen kredi kartlarında, kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40’ından aşağı olamayacağına ilişkin hüküm de değiştirildi. Bu konudaki asgari tutarı, kurul belirleyecek.

Yönetmeliğin 22. maddesindeki, ‘Kredi kartı limiti’, ‘Kredi kartı limiti ve asgari tutar’ olarak düzenlendi. Yönetmeliğe, “Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir” hükmü de eklendi.

300 YERİNE 200 LİRA

Kredi kartı asgari tutarı, dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarı anlamına geliyor. Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı, toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları da nakit kullanımının yanı sıra mal ve hizmet alımına da kapatılıyor. Yeni kararla her durumda alt sınır yüzde 30’den yüzde 20’ye indirildi. Bin lira borcu olan bir kişi asgari ödemede 300 lira yerine 200 lira yapması yeterli olacak. Kişinin 5 bin lira kredi kartı borcu varsa asgari ödemesi bin 500 lira yerine bin lira olacak.

YENİ BİR KARAR BEKLENİYOR

Kredi kartı limiti ve asgari ödeme oranı belirlemede, kart taksidi ve vade belirlemede olduğu gibi Kurul kararı yeterli olacak; yönetmelik çıkarılmasına gerek kalmayacak. Değişikliğin ardından kredi kartı limitleri ve asgari ödeme oranlarında vatandaşı rahatlatacak bazı düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Piyasada kararların bu hafta alınacağı tahminleri yapılıyor.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Merkez Bankası’nın aldığı kararla, 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.40’tan yüzde 1.25’e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.12’den yüzde 1’e indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.70’ten yüzde 1.55’e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1.42’den yüzde 1.30’a indirildi.