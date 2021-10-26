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ASELSAN’ın cirosu 10,3 milyar TL’ye ulaştı

#ASELSAN#Ciro#Kâr
ASELSAN’ın cirosu 10,3 milyar TL’ye ulaştı

ASELSAN’ın 9 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %22 büyüyerek 10,3 milyar TL’ye ulaştı. Dönemi kârlı büyümeyle tamamlayan şirketin net kârı da 3,1 milyar TL oldu.

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ASELSAN’ın brüt kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %52 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %36 artış göstererek 2,5 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı %24 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın net kârı da 3,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı %59 olarak gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı ise 9,3 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Ülkemizin gurur ve güven simgesi ASELSAN, ilk dokuz ayda da ülkemizin geleceği için tüm paydaşlarımızla değer üretmeyi sürdürdü. Savunma teknolojilerindeki bağımsızlığımızın sürdürülebilir büyümemiz ile daha da artacağına olan inancımızla çalışmalarımız kesintisiz devam etti. Şirketimiz istikrarlı ve kârlı büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk dokuz ayı geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında finansal göstergelerimizin hemen hepsinde görünür olan pozitif seyrin yıl sonu itibarıyla daha da kuvvetlenmesi bekleniyor.

ASELSAN’ın cirosu 10,3 milyar TL’ye ulaştı

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DOKUZ AYDA 1,3 MİLYAR ABD DOLARLIK YENİ SİPARİŞ

Pandeminin yıkıcı etkilerinin hızlı aşılanma ile ortadan kalktığı bu dönemde, ASELSAN geçen senenin aynı dönemine göre yeni alınan işleri %78 artırdı ve ilk dokuz ayda 1,3 milyar ABD Dolarlık yeni sipariş alarak ülkemiz için sahip olduğu liderlik misyonunu bir kez daha ortaya koydu. ASELSAN’ın toplam bakiye siparişleri üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 9,3 milyar Dolar olarak gerçekleşirken bakiye siparişlerinin %93’ünü savunma, %7’sini savunma dışı siparişler oluşturdu.”

YENİ TEKNOLOJİLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Geçmişte yaşanan dayatmalar, ambargolar, tedarikte çıkarılan sıkıntılar sonucu millileştirme çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Görgün şöyle devam etti:

“Bizler, ASELSAN’lılar olarak sadece savunmada değil, teknolojinin her alanında millileştirmeyi bir beka meselesi olarak görmekteyiz. Bu kapsamda bu yılın üçüncü çeyreğinde ASELSAN’ımız için tarihi kilometre taşlarından biri sayılabilecek bir adım daha atarak finansal teknolojiler alanına da giriş yaptık. Finansal teknolojiler alanına girişimizin, ASELSAN’ın hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacağına inanıyoruz. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar içeren bu arenada artık ASELSAN’ımızın ismi de yer alacak. Bizim her başarımızın ardında milletimizin güveni ve 9.000’i aşkın çalışanımızın emeği bulunmaktadır. Yeni teknolojilerle bu milli güveni büyütmek için daha çok çalışacağız.”

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#ASELSAN#Ciro#Kâr

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