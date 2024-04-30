Aşamalı konut modeli büyüyor

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Özel sektör ise arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle erişilebilir fiyatlı üretim yapamıyor. İşte, bu çıkmaz konutta yeni bir modele ihtiyaç olduğunu ortaya koydu ve ilk adım Fuzul’den geldi. Şirket tek seferde konuta ulaşılamadığını görünce, önce arsa payının sonra inşaat maliyetinin ödendiği ‘aşamalı konut sahibi olma sistemini’ hayata geçirdi. Proje tüketici cephesinde de ilgi görünce hızlı büyüdü.

“Geçmişte markalı konut yapıldığında orta ve orta üstü gelirli alabiliyordu, bugün sadece üst gelir grubu alabilir. Bu nedenle yenilik gerektiğini gördük. Konuya; müteahhit konut satamıyor değil, vatandaş ev alamıyor bakış açısıyla yaklaştık ve yeni modeli devreye aldık” diyen Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, modelin detaylarını şöyle anlattı:

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YASTIKALTI ARSALARI BULDU

“Konut fiyatlarını şişiren ilk etken arsa. Avrupa’da yüzde 20-25 olan arsa payı oranı İstanbul’un en ücra köşesinde yüzde 50’den başlıyor. Kat karşılığı yapılan projelerde fiyatlar artıyor, kazanan tüketici olmuyor. Bu nedenle ilk adım arsa dedik. İstanbul’un gelişim çeperlerinde avantajlı fiyatla arsa aradık. Gördük ki ‘yastıkaltı arsalar’ varmış. GYO’lar, sanayiciler ve kamu kurumlarından çok sayıda arsa teklifi geldi. Özetle, şöyle ilerliyoruz: Pazarlıkla iyi fiyatla arsa alıyoruz. Sonra satışa çıkıyoruz ve vatandaş arsadan payını alıp ödüyor. Bu ilk aşama. 12-18 ay sonra da inşaatına başlıyoruz. Bu defa ikinci aşamada vatandaş isterse yapım maliyetini ödeyerek ev sahibi oluyor, ya da ödeme sorunu varsa biz yapıp vatandaşın arsa payını ödüyoruz. Hem iki aşamalı ödeme, hem de sağladığımız maliyet avantajıyla evi tüketiciye yüzde 25 daha ucuza satmayı hedefliyoruz.”

6 AYDA BİN ADET ARZ GERÇEKLEŞTİ

Yoğun talep aldıklarını söyleyen Akbal, “6 ayda bin adet konutun arzını gerçekleştirdik, 750 adet konutun arsa payı satışını yaptık. 2024 yılı içerisinde hedefimiz 2 bin adet konutun arzını gerçekleştirmek” dedi. Başakşehir, Pendik ve Ispartakule projelerinin ardından Arnavutköy’ü seçtiklerini dile getiren Akbal, “İlk etabı 500 konuttan oluşacak projenin arsa payını satışa sunduk. Yeni Arnavutköy projesinde 1+1 dairenin arsa payı fiyatı 760 bin TL’den başlıyor. 18 aya varan vade imkanı sunuyoruz. Projenin inşaatının sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlaması planlanıyor. Evinin arsasına sahip olan kişiler, inşaat maliyetini peşin veya taksitler halinde ödeme imkanına sahip olacaklar. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak” dedi. Akbal, yeni projeler için Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’yı da incelediklerini ekledi.

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YENİ SİSTEMDE DÜZENLEME ŞART

Peki, yeni modelin tüketici açısından riski var mı? Akbal, kurumsal olmayan ve mali gücü yetersiz markaların sorun yaratabileceğini, bu nedenle regülasyona ihtiyaç olduğunu söyledi. Akbal, “Sektör, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), ‘Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları’ aracını devreye almasını bekliyor. Henüz bu sistem yok, olursa arsaları buraya taşımayı ve SPK güvencesi sunmayı planlıyoruz. Bunun dışında, tıpkı evim şirketleri olarak bilinen tasarruf finans şirketlerinde olduğu gibi şirketlere bir lisans şartı gelebilir. Bu defa BDDK devreye girebilir. Böylece bu yeni alana güven gelir” ifadelerini kullandı.