Arzum halka arz ne zaman gerçekleşecek, oransal mı?

Arzum halka arz için süreç 17 Aralık tarihinde başlıyor. Geçen hafta alınan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından dün bir basın toplantısı ile halka arza ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre yarın başlayacak talep toplama süreci cuma günü bitecek. Halka arzda fiyat aralığı 15.5-17 lira olarak belirlendi. Halka arzdan 206 ile 260 milyon lira arasında gelir bekleniyor. Hisselerin büyük kısmı bireysel yatırımcılara ayrıldı.

Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ait payların yüzde 41.31’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47.51’e çıkacak. Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Dünyanın birçok noktasında farklı tüketicilere ulaştık. 20 binin üzerindeki satış noktamız ve güçlenen e-ticaret satışlarımız ile iyi bir süreç geçiriyoruz. Yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi” dedi.

İYİ KULLANDIK

Arzum CEO’su Mete Zadil de, “Kaynaklarınız ne kadar kuvvetliyse şirketiniz de o kadar kuvvetli olur ve olanaklar doğar. Arzum’da kaynaklarımızı da çok iyi kullandık ve kaynak yaratmak için elimizden geleni yaptık. Her zaman kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük adımlarla harcama yoluna gittik” diye konuştu.

YÜZDE 75’İ BİREYSELE

Arzum’un halka arzında 13.306.475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41.31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. 2013’te Arzum ortağı olan SDA International’i temsilen Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, Yatırımcılarımız buradan gelecek gelirle başka Türkiye’de 3 şirkete yatırım yapacak” diye konuştu.