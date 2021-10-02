ArtÄ±k her ÅŸey daha â€˜yakÄ±nâ€™

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Makro fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k uzun zamandÄ±r hayatÄ±mÄ±zda olan bir fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k dalÄ±. GeliÅŸtirilen Ã¶zel objektifler sayesinde Ã§evremizdeki objeleri ve canlÄ±larÄ± uzun yÄ±llardÄ±r Ã§ok yakÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebiliyoruz. Ä°ÅŸte bu alan son yÄ±llarda mobil dÃ¼nyaya yani akÄ±llÄ± telefonlara da geldi. ArtÄ±k gÃ¼ncel birÃ§ok akÄ±llÄ± telefon modelinde makro fotoÄŸraf iÃ§in Ã¶zel bir kamera yer alÄ±yor. Bu makro kameralarÄ±n en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi yakÄ±ndan netleme yapabiliyor olmalarÄ±. Ã–rneÄŸin iPhone, ilk defa makro Ã§ekim Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan telefonlarÄ± sundu. TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±lmayan Oppoâ€™nun akÄ±llÄ± telefonu Find X3 Pro da, mikro Ã§ekim Ã¶zelliÄŸini beraberinde getiriyor. Bu telefon Ã¶zel kamera ve sensÃ¶r sistemleriyle objelere 60 kat yaklaÅŸabiliyor ve neredeyse mikroskop seviyesinde fotoÄŸraflar Ã§ekilmesini saÄŸlÄ±yor

UZAKTAN DOKTOR KONTROLÃœ

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Telefonlara eklenen makro kameralarÄ±n Ã§evreyi yakÄ±ndan fotoÄŸraflama dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± baÅŸka faydalarÄ± da bulunuyor. Ã–rneÄŸin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan bir gÃ¶z doktoru, makro Ã§ekim Ã¶zelliÄŸi ile gÃ¶z kontrolÃ¼ yapmaya baÅŸladÄ±. Tommy Korn isimli doktor, yakÄ±n zaman Ã¶nce kornea nakli yapÄ±lan hastasÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼, akÄ±llÄ± telefonla Ã§ekilmiÅŸ makro fotoÄŸraflar Ã¼zerinden kontrol ediyor ve bunun bÃ¼yÃ¼k zaman kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor. Åžimdilik makro fotoÄŸraflar ile teÅŸhis mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil ancak teknoloji geliÅŸiyor ve gelecekte telefonlara konulacak makro kameralar buna dahi imkan tanÄ±yabilir. Telefonunda Ã¶zel makro kamerasÄ± bulunmayan kiÅŸiler de isterlerse makro fotoÄŸraf Ã§ekebiliyorlar. Ancak bunun iÃ§in ekstra masraf yapÄ±larak, telefon kameralarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne takÄ±lan Ã¶zel makro objektiflerden alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Bu ayrÄ± olarak taÅŸÄ±nmasÄ± gereken harici lensler Ã§ok kullanÄ±ÅŸlÄ± deÄŸiller ancak gerÃ§ekten iyi sonuÃ§lar sunabiliyorlar.

SENSÃ–R FARKI

Makro fotoÄŸraf konusunda elbette akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n sunabildiÄŸi kalite sÄ±nÄ±rlÄ± seviyede. Buradaki en bÃ¼yÃ¼k engel, telefonlardaki ufak kamera sensÃ¶rleri oluyor. SensÃ¶r ne kadar bÃ¼yÃ¼k olursa o kadar daha detaylÄ± makro fotoÄŸraflar Ã§ekilebiliyor.

AynÄ± zamanda yakÄ±n Ã§ekimlerde titreme sorunu da dikkat edilmesi gerekenler arasÄ±nda. Bu yÃ¼zden akÄ±llÄ± telefon ya da profesyonel fotoÄŸraf makinesi ile makro Ã§ekimler yaparken bir tripod ya da monopod kullanmak bÃ¼yÃ¼k fark yaratabiliyor. Makro fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±kta dÃ¼zenleme de oldukÃ§a Ã¶nemli konulardan. Telefon ya da fotoÄŸraf makinesi ile Ã§ekilen makro fotoÄŸraflarÄ±, farklÄ± dÃ¼zenleme editÃ¶rleri ile olduÄŸundan Ã§ok daha etkileyici hale getirebilirsiniz.

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MAKRO KAMERALI Ä°LK Ä°PHONE

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EYLÃœL ayÄ± iÃ§erisinde tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan ve TÃ¼rkiyeâ€™de de satÄ±ÅŸa sunulanÂ iPhone 13 Pro, yeni ultra geniÅŸ aÃ§Ä± kamera ile sunulan makro Ã§ekim Ã¶zelliÄŸiyle, en kÃ¼Ã§Ã¼k ayrÄ±ntÄ±larÄ±n bile etkileyici ve merak uyandÄ±rÄ±cÄ± hale getirilmesini saÄŸlÄ±yor. Objeye yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda otomatik olarak makro moduna geÃ§iÅŸ saÄŸlayan telefon, makro fotoÄŸraflar yanÄ±nda makro videolar Ã§ekilmesine de imkan tanÄ±yor. 15.999 TL (128 GB)





HER TELEFONA MAKRO

HER telefonda kullanÄ±labilir ÅŸekilde tasarlanan Kodak 3â€™lÃ¼ lens seti, Ã¼Ã§ parÃ§adan oluÅŸuyor. TelefonlarÄ±n ana kamerasÄ±na takÄ±lan bu lenslerden bir tanesi makro Ã§ekimler, bir tanesi ultra geniÅŸ aÃ§Ä± Ã§ekimler, diÄŸeri ise balÄ±k gÃ¶zÃ¼ olarak geÃ§en ultra geniÅŸ aÃ§Ä± Ã§ekimler getiriyor.Â490 TL

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TELEFONLAR Ä°Ã‡Ä°N TRÄ°POD

JOBY GripTight PRO 2, direkt olarak akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in geliÅŸtirilmiÅŸ bir tripod modeli. Hareketli tasarlanan Ã¶zel bacak yapÄ±sÄ± sayesinde baÄŸlÄ± telefonu hemen her here konumlandÄ±rÄ±labilen Ã¼rÃ¼n, makro Ã§ekimlerinde bÃ¼yÃ¼k bir Ã§ekim ve kadraj esnekliÄŸi getiriyor. 659 TL





MAKRODA Ä°DDÄ°ALI OLANLARA

SONY A7R IV, makro konusunda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verenler iÃ§in hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ en iyi aynasÄ±z fotoÄŸraf makinelerinden. Tam 61 megapiksellik tam kamera sensÃ¶rlÃ¼ ile Ã§ok detaylÄ± Ã§ekimlere aracÄ±lÄ±k eden A7R IV, yerleÅŸik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sabitleme sistemiyle hemen her fotoÄŸrafÄ±n net Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± garanti ediyor. 32.000 TL

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GENEL KULLANIM Ä°STEYENLERE

SONY A7R IV gibi Sonyâ€™nin aynasÄ±z fotoÄŸraf makineleriyle tam uyumlu Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS, 1:1 bÃ¼yÃ¼tme ile Ã§ekim yapabileceÄŸiniz en keskin seÃ§enekler arasÄ±nda yer alÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sabitleme Ã¶zellikli lens, hÄ±zlÄ± otomatik netleme getiriyor. 11.000 TL





EKSTRA IÅžIK TAKVÄ°YESÄ°

JOBY Beamo Mini LED IÅŸÄ±k, telefonlara yÃ¼ksek gÃ¼Ã§te bir Ä±ÅŸÄ±k ekliyor. 1.000 lÃ¼men parlaklÄ±k unan Ã¼rÃ¼n, fotoÄŸraf yanÄ±nda video Ã§ekimleri iÃ§in de fayda saÄŸlÄ±yor. IÅŸÄ±ÄŸÄ± yumuÅŸatmak iÃ§in Ã¶zel bir difÃ¼zÃ¶r ile gelen Ä±ÅŸÄ±k, su geÃ§irmiyor ve tam gÃ¼Ã§te 40 dakikada gÃ¶revde kalÄ±yor. 679 TL

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YERE YAKIN Ã‡EKÄ°MLER

YÃœKSEK kaliteli bir fotoÄŸraf makinesi ve lens ile kullanabileceÄŸiniz iyi seÃ§eneklerden biri Manfrotto MT190XPRO4 Tripod modeli. BacaklarÄ± ciddi ÅŸekilde aÃ§Ä±labilen Ã¼rÃ¼n, bu sayede yere yakÄ±n makro Ã§ekimlerini oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. 2.800 TL





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