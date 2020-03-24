Artan siparişe yeni istihdam

Koronavirüs’ün tüm dünyada hızla yayılması ve Türkiye’de de etkisini güçlü şekilde göstermesinin ardından çok sayıda yeni önlem devre girmeye devam ediyor. Kamu kurumları, özel şirketler ve vatandaşlar virüsten korunmak için kademeli olarak evden çalışma modeline geçerken herkes kalabalık ortamlardan uzak duruyor. Durum böyle olunca da evlerinden çıkmayan milyonlarca tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticarete yüklendi. Vatandaşların bu alışverişleri istatistiklere de yansırken özellikle gıda ve hijyen ürünlerinde son dönemde 4-5 katlık bir talep artışı oldu. Bu artışa cevap vermek için çok sayıda şirket operasyonlarının önemli bir bölümünü e-ticaret departmanlarına kaydırırken bazı şirketlerde önemli oranlarda yeni istihdam oluşturacaklarını söyledi.

DEPARTMANLAR DEĞİŞTİ

Bazı ürün gruplarında çok ciddi talep artışı yaşandığını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Bugün Türkiye’de e-ticaretin perakende sektörü içerisindeki toplam payı yüzde 5. Oran olarak çok küçük. Şu an 3 kat büyüsek bile fiziksel talebe karşılık vermemiz mümkün değil. Ancak e-ticaret sektörü bu dönemde büyük bir yoğunlukla karşılaştı ve sektörün çok sayıda yeni müşteri kazandığını görüyoruz. Bu dönemde sektör çalışanları sağlık personeli kadar önemli bir konumda. Çok sayıda şirket hızla farklı birimlerde çalışan elemanlarını e-ticaret departmanlarına yönlendirdi”dedi.

LOJİSTİK İLK SIRADA

Özellikle depoların bu dönemde tam kapasite çalıştığını belirten Ekmekçi, “Talep doğrultusunda şirketler ek istihdam açmaya başladı. Özellikle bu işin kritik noktası lojistik. Dolayısıyla en fazla istihdam bu bölümlere oluyor. Bu sadece büyük şirketler için geçerli değil Bizim pazaryerleri diye tanımladığımız platformlarda binlerce KOBİ hizmet veriyor. Onlar da artan talebe yetişmek için yeni istihdam yaratıyorlar. Bu toplamda çok büyük bir sayıya denk geliyor. e-ticaret sektörü bu süreçte çok dikkatli davranıyor” şeklinde konuştu.

İŞE ALIMLAR SÜRECEK

Gıda ve hijyen ürünlerinin başı çektiği bu talep artışını karşılamak Türkiye’de çok sayıda perakende devi de yeni istihdam planlarını açıkladı ve bundan sonraki süreçde bunun devam edeceğini söyledi:

Migros: Online marketimiz Sanal Market’te oluşan yoğun talebi karşılayabilmek adına 2 haftada 1000 yeni işe alım yapacağız.

CarrefourSA: Online marketimiz CarrefourSA.com’dan aldığımız taleplere sorunsuz bir şekilde cevap vermek amacıyla mevcut market personelimizden destek alıyoruz. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyduğumuz anda yeni istihdam fırsatları oluşturuyoruz.

Metro Türkiye: Geçen hafta 170 kişi aldık, önümüzdeki günlerde de ihtiyaç bazında alımlarımız devam edecek.

TEK SEFERDE 100 BİNLERCE KİŞİ

Koronavirüs salgını sonrası dünyada artan talebi karşılamak için uluslararası devler tarafından yapılan açıklamalar ise şöyle oldu:

- Perakende zinciri Walmart 150 bin kişi almayı planladığını açıkladı. Şirket ayrıca 2 Nisan’da tam zamanlı çalışanlara 300, yarı zamanlılara 150 dolar ek ödeme yapacağını söyledi.

- Amazon artan siparişlere yetişebilmek için 100 bin işçi alacağını duyurdu.

- Tüm dünyada 70 binden fazla şubesi olan 7-Eleven 20 bin kişi alacağını ilan etti.

- Domino’s Pizza şubeleri için tam ve yarı zamanlı 10 bin eleman alımına başladığını bildirdi.

- PepsiCo 6 bin kişi alacak.

- N95 maskeleri de üreten 3M talebi karşılamak için alım yapacağını bildirdi.